Nintendo vient de publier une nouvelle liste de correctifs pour la rétrocompatibilité des jeux Nintendo Switch sur Switch 2, pour la plupart déployés en parallèle de la récente mise à jour système. Parmi les titres concernés figurent plusieurs noms de poids, dont Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Final Fantasy XII: The Zodiac Age et Doom (2016).

Pour Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en particulier, le jeu était fonctionnel mais Nintendo signalait des problèmes audio pouvant survenir lors des sessions sur Switch 2. Ces problèmes sont désormais résolus. La liste complète des titres corrigés en mars 2026 comprend A Hat in Time, Botany Manor, Dadish, Dariusburst: Another Chronicle EX+, Dariusburst SC Core + Taito/SEGA Pack, Doom (2016), Earnest Evans Collection, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe et Limbo.

Du côté des jeux présentant toujours des problèmes bloquant la progression, cinq titres sont recensés : Hoop Shoot, Roman Rumble in Las Vegum – Asterix & Obelix XXL 2, Summer Games Challenge: Jumping & Shooting, Summer Games Challenge: Running et Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Enfin, deux jeux fonctionnent mais restent affectés par des anomalies non bloquantes. Pizza Tower peut présenter des problèmes graphiques dans certaines zones, et les contrôles tactiles de Laysara: Summit Kingdom peuvent ne pas fonctionner correctement dans certaines parties du jeu. Nintendo signale également que le titre exclusif au marché japonais Model Debut #nicola peut souffrir de distorsions d’écran dans certaines scènes.