Clue: Murder By Death est un titre qui ne cache pas ses influences : le célèbre jeu de société Cluedo, les romans d’Agatha Christie ou encore Sherlock Holmes. Sur le papier, la promesse est idyllique, le développeur Cocodrolo Games et l’éditeur Dolores Entertainment vous invitent à plonger au cœur de l’Angleterre de 1932, où chaque coin de l’imposant manoir Anderson peut cacher un mystère ou un indice. Dans ce jeu, vous êtes le détective et vous devrez démêler les secrets et rebondissements au cœur d’un horrible crime. Mais est-ce que le titre ne se perdra pas en chemin dans l’une des nombreuses pièces à explorer de ce manoir… tout de suite la réponse.

Un huis Cluedo

L’aventure nous transporte donc dans les années 1930, au cœur d’une nuit d’orage typique des polars britanniques. Lord Anderson, un riche aristocrate, est retrouvé sans vie dans la bibliothèque de son immense demeure de campagne.

Fidèle aux consignes de son maître, le majordome Benson ne contacte pas immédiatement les autorités, mais fait appel au détective John Smith, vous. Mais une fois à l’intérieur du manoir, vous n’aurez droit qu’à 120 petites minutes avant l’arrivée des enquêteurs de Scotland Yard. Vous devez alors utiliser votre ruse et votre perspicacité pour découvrir la vérité derrière le meurtre avant qu’il ne soit trop tard.

Ce compte à rebours, visible en haut de l’écran, n’est pas qu’un simple artifice narratif, c’est le rythme du cœur battant de ce jeu. Chaque seconde doit être employée avec justesse. L’intrigue se tisse autour de dix suspects principaux, allant de la famille aux mœurs légères aux invités mystérieux comme un certain « Mr. D », dont les dents longues et la cape noire ne sont pas sans rappeler un célèbre comte transylvanien.

Le scénario brille par son atmosphère qu’il sait imposer et les dialogues oscillent intelligemment entre le sérieux de l’enquête et un humour noir, vraiment bienvenu. On sent une réelle volonté de rendre cet univers vivant, avec des secrets de famille (liaisons interdites, recherches occultes) qui se dévoilent au fil des interrogatoires.

Cependant, la narration souffre de quelques maladresses de traduction (mélange de français, d’anglais et d’espagnol dans les menus) qui peuvent parfois briser l’immersion ou entraîner une certaine confusion. De plus, le temps étant très limité, certains dialogues sont peu utiles et viennent ajouter une certaine pression au joueur. Mais en même temps, tout ne sert pas toujours dans une enquête !

Seul on va plus vite, à trois on va plus loin

Le gameplay de Clue: Murder By Death est un mix entre du puzzle et du point’n click. Tout repose sur une mécanique centrale audacieuse pour le genre : la gestion de trois personnages en simultané. Mais pas n’importe qui, car si John Smith est le meneur, vous devez recruter deux adjoints parmi les suspects ou le personnel.

Et c’est ici que le jeu est le plus brillant. Chaque personnage possède sa propre vision du monde et une appréciation bien différente des événements ou des interactions avec les autres. Par exemple, un membre du personnel du manoir obtiendra des confidences bien plus facilement, alors que certaines informations pourraient être cachées au détective.

Cette mécanique pousse grandement à la rejouabilité, en tentant des combinaisons différentes de personnages, et il devient très plaisant de parcourir à nouveau l’aventure pour découvrir toutes les facettes de l’intrigue.

Hélas, le plaisir de l’enquête se heurte à quelques soucis techniques, tout d’abord une maniabilité calamiteuse. Les personnages se déplacent avec une lenteur exaspérante dans un manoir qui compte plus de 160 pièces. Oui oui, le manoir est gigantesque !

L’absence de bouton de course est une faute de gameplay majeure, surtout dans un jeu basé sur un temps limité. On passe le plus clair de ses deux heures à trottiner dans des couloirs vides, ce qui transforme la tension du chronomètre en une frustration absurde. Et ce n’est pas tout…

Au-delà du nombre colossal de pièces à explorer, vous aurez également plus de 150 objets à examiner ou collecter, dans votre enquête. Et bien entendu, l’inventaire est limité à trois emplacements, dont deux sont déjà pris par la loupe et la lampe de poche pour le détective, obligeant donc à semer des objets dans les pièces et à mémoriser leur emplacement.

Aussi, le carnet de notes, crucial pour suivre les indices, est caché derrière une interface confuse et peu réactive, souffrant d’une certaine latence. Le tout cumulé vient perturber le joueur à la fois sur le gameplay, le stress du compteur de temps et l’ergonomie des menus et du jeu.

Une partie complète dure deux heures, mais ne vous y trompez pas, vous ne résoudrez probablement pas l’enquête lors de votre premier essai. Le jeu mise tout sur la rejouabilité. Vous devrez mémoriser l’architecture du manoir, savoir quel personnage déclenche quel dialogue et quels objets sont de véritables indices par rapport aux autres éléments décoratifs inutiles.

Un diorama mignon au coeur du crime

Visuellement, Clue: Murder By Death est une réussite. Adoptant un style assez simple et mignon rappelant les figurines en pâte à modeler ou des pions d’un jeu de plateau, les personnages sont plutôt attrayants, même si certains manquent parfois de traits distinctifs. Les références à Dracula, ou à Van Pelt de Jumanji, sont plus que évidentes, mais appréciables.

Le manoir est construit comme une succession de dioramas en 3D isométrique. Chaque pièce regorge de détails, des boiseries aux bibliothèques poussiéreuses, des passages secrets dissimulés derrière des cheminées, des jardins… Bref, il y a de quoi explorer dans ce manoir, mais peut-être pas assez de temps.

La caméra viendra cependant poser problème. En voulant toujours orienter la vue vers le centre du manoir, elle change le point de vue à chaque changement de pièce. Entrer par une porte en haut de l’écran et se retrouver à gauche dans la pièce suivante est monnaie courante, rendant la boussole, censée vous aider, décorative et la navigation encore plus labyrinthique.

L’ambiance sonore, portée par des thèmes au piano mélancoliques et des bruitages un peu marrants pour les voix, renforce le sentiment de jouer à un jeu de société qui aurait pris vie, avec un contexte sérieux mais un enrobage complètement loufoque. C’est plutôt réussi de ce côté-là.

Le titre propose plusieurs fins basées sur vos déductions finales (Meurtrier ? Mobile ? Arme ?). Nous vous le disons aujourd’hui : ce n’est pas le colonel Moutarde ! C’est gratifiant de voir ses notes improvisées sur papier se concrétiser par une arrestation réussie. Vous avez l’impression d’être le véritable Sherlock Holmes.

Ce qui manque cruellement dans le jeu, c’est un mode multijoueur. En local notamment, comme l’enquête se déroule avec des acolytes, nous sommes en droit d’imaginer ce qu’aurait pu être le titre si nous avions pu le parcourir avec un ami à nos côtés : l’un pourrait gérer le détective John Smith, pendant que l’autre incarnerait l’un des adjoints et mènerait son enquête en parallèle, irait chercher des indices ou questionnerait les suspects.

Du même coup, le manoir n’aurait pas donné cette impression de démesure pour le nombre de pièces à visiter et d’indices à collecter. La tâche aurait intelligemment été répartie, et des temps de débrief sur l’avancée de l’enquête auraient rendu le tout très fun et agréable à partager. Dommage qu’il n’en ait pas été ainsi…

Clue: Murder By Death est disponible depuis le 13 février 2026 sur l’eShop au prix de 19,99 euros, en français.