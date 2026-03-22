Alors que la franchise Dark Quest a su montrer une évolution vers des mécaniques de plus en plus complexes et modernes, au fur et à mesure des opus, le studio Brain Seal Entertainment a pris le pari audacieux de revenir aux sources avec un remaster de son premier épisode de 2015. Dark Quest: Remastered est disponible sur Nintendo Switch pour un prix modique, ce titre se présente comme une véritable lettre d’amour aux jeux de plateau cultes des années 80 et 90, en particulier l’indémodable HeroQuest. Mais ce voyage dans le temps est-il une simple curiosité poussiéreuse nécessaire ou un indispensable pour votre console hybride ?

La simplicité du Bien contre le Mal

Cela fait bien longtemps que le monde du jeu vidéo a su s’émanciper des scénarios manichéens, et nous a habitués à des scripts aux ramifications tentaculaires. Dark Quest: Remastered prend le chemin inverse, celui de la simplicité et d’une épuration totale.

L’intrigue se résume à une prémisse classique du genre de la Fantasy. Un sorcier maléfique a élu domicile dans un labyrinthe souterrain situé sous le village de Darkwood, propageant la mort et le désespoir dans tout le royaume. Le joueur est accueilli par une simple lettre adressée à un héros nommé Zantor, implorant son aide. C’est tout.

En même temps, y avait-il forcément besoin de plus pour un jeu qui se veut être à l’ancienne ?! Et bien oui, quand même au minimum une fiche de personnage par exemple, aurait été dans le thème et aurait certainement comblé un petit espace narratif. Les personnages que vous contrôlez sont au nombre de trois — un Barbare, un Mage et un Nain — et n’ont pas de passé, ne discutent pas entre eux et ne développent aucune relation.

On ignore même lequel d’entre eux est Zantor (bien que le Barbare semble être le candidat logique). Si cette absence de narration peut frustrer les amateurs de RPG modernes comme Baldur’s Gate 3, elle renforce l’aspect « jeu de table » où le joueur imagine lui-même son épopée. On est ici pour lancer des dés et occire des gobelins, pas pour philosopher sur la morale pendant des heures. Les actions sont simples : on tape ou on tape pas ?!

La nostalgie sur un plateau de frustration

Le cœur de l’expérience et du gameplay de Dark Quest: Remastered repose sur un système de tour par tour sur grille. Contrairement à ses suites, ce premier épisode se veut « dépouillé » et fidèle à l’expérience originale, autant qu’aux jeux de plateau Donjons & Dragons ou HeroQuest.

Vous contrôlez donc vos trois héros simultanément, en leur indiquant les actions à mener avec votre curseur dans une série de dix donjons. Pas de multijoueur, cependant vous pouvez tout à fait convenir avec deux autres compères de vous passer la manette à tour de rôle, pour simuler une expérience coop-locale à trois.

Chaque personnage remplit un rôle prédéfini indispensable à la survie du groupe. Le Barbare sera votre force de frappe. Avec ses points de vie élevés et sa défense solide, il doit occuper la ligne de front pour encaisser les assauts des orques et des squelettes. Le Mage, puissant mais fragile, est capable d’attaquer à distance ou de lancer des sorts de zone, il meurt au moindre contact physique. La gestion de sa ligne de mire est cruciale. Le Nain, quant à lui, bien plus qu’un simple guerrier robuste, est votre « démineur ». Lui seul possède la capacité passive de repérer les pièges avant qu’ils ne se déclenchent.

Nous l’avons dit, du simple et efficace ! L’exploration, elle, est régie par le « brouillard de guerre » (pour les adeptes de Heroes of Might and Magic). Concrètement, vous ne voyez le contenu d’une pièce qu’une fois la porte ouverte. Cela crée une tension palpable. Faut-il ouvrir cette porte maintenant ou attendre que le Mage récupère ses charges de sorts ? Ai-je assez de points de vie pour affronter un danger potentiel ?

Dans ce questionnement perpétuel, vous devrez faire face à l’un des éléments les plus clivants : le hasard ! À intervalles réguliers, le sorcier lance un sort aléatoire sur votre groupe. Le résultat dépend d’un jet de dés virtuel, vous pouvez être soigné miraculeusement ou recevoir un éclair dévastateur.

Cette composante aléatoire peut transformer une partie parfaite en désastre total en un éclair (oui c’est un jeu de mot nul), ce qui est fidèle à l’esprit « papier », mais peut s’avérer extrêmement cruel pour le joueur non initié. La frustration est palpable et viendra vous cracher régulièrement au visage, sans que vous n’ayez rien demandé. Nous avons passé ce test à entendre dans notre tête la douce voix de Dewey de la série Malcolm dire : “toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves !”.

Et comment pallier une frustration mécanique ? Et bien c’est très simple, avec une frustration technique !!! L’adaptation de Dark Quest: Remastered sur la console hybride de Nintendo n’est clairement pas sans défaut. Le curseur, qui tente d’émuler une souris, est régulièrement récalcitrant. Par exemple, il n’est pas rare de vouloir lancer un sort et de finir par déplacer son personnage au corps-à-corps par erreur. De plus, le système de déplacement automatique ne permet pas de choisir un chemin précis, ce qui mène souvent à marcher accidentellement sur un piège que l’on avait pourtant repéré.

Le jeu propose 10 donjons conçus à la main. Contrairement à la mode actuelle du « roguelike » avec ses niveaux générés aléatoirement, chaque salle ici a été pensée par un designer. Une fois qu’un donjon est pleinement terminé, il n’y a pas de réelle raison d’y revenir, ce qui limite la rejouabilité.

Comptez environ 15 à 20 minutes par donjon, pour une durée de vie totale tournant autour de 4 à 6 heures selon votre chance avec les dés et votre propension à explorer chaque recoin pour glaner de précieuses pièces d’or. La progression se fait via le village de Darkwood, où vous pouvez dépenser votre or entre deux missions pour acheter des potions, de l’équipement ou apprendre de nouveaux sorts. C’est simple, efficace et recommandé, car votre or ne suivra pas entre les missions.

Une amélioration graphique ?

Avec une nette évolution graphique au cours des épisodes de cette série, nous étions en droit de penser que ce Dark Quest: Remastered allait bénéficier d’une amélioration graphique significative.

Effectivement, on quitte les visuels datés de 2015 pour des visuels datés avec lissage, en 2026. Tout reste à l’identique, les environnements sont statiques mais avec de légers détails mobiles, comme les torches qui projettent des flammes dynamiques dans l’obscurité des cachots. Et c’est tout… Le reste est à l’identique, des éléments de décors statiques parmi lesquels nous retrouvons pléthores de tonneaux, chaises, tables et restes squelettiques. Le sol est toujours du même bleu, et globalement l’ensemble du titre se déroule dans le seul et unique même environnement.

Certes le lissage profite à cette version, et permet de bien redéfinir les contours des objets dans les pièces, mais très franchement, nous ne pouvons nous empêcher de penser à un remaster de la fainéantise absolue pour cet épisode. Même, nous en venons à nous poser la question suivante : était-ce bien nécessaire de faire un remaster de cet opus ?

Heureusement, la partie audio est plus agréable à l’oreille que la partie visuelle à l’œil. Elle complète efficacement l’atmosphère du titre. Les musiques sont sombres, portées par des cordes mélancoliques et des percussions lourdes qui rappellent que la mort n’est jamais loin. Les bruitages de combat, comme le choc de l’acier ou le crépitement d’une boule de feu, possèdent un impact satisfaisant à l’oreille.

Dernier point à soulever, celui du prix, plutôt attractif au premier abord, se trouve finalement être un peu trop élevé quand il est comparé au prix sur Steam (2 euros moins cher). Lorsqu’on met en perspective le tarif console, avec le peu d’améliorations par rapport à la version initiale de 2015, nous sommes en droit de réfléchir une minute avant de sortir nos précieux deniers de la tirelire.

Dark Quest: Remastered est disponible depuis le 6 février 2026 sur l’eShop au prix de 6.99 euros, en français.