Le jeu vidéo et la littérature ont toujours entretenu des rapports étroits, mais peu de genres fusionnent ces deux mondes avec autant de pureté que la fiction interactive. Down Among the Dead Men arrive sur la console hybride de Nintendo avec une promesse simple : transformer l’écran de votre Switch en un livre vivant où chaque décision pèse sur le destin d’un équipage de pirates. Vendu à un prix plutôt attractif, le titre ne cherche pas à rivaliser avec les blockbusters d’action, mais propose une expérience plus posée, centrée sur le pouvoir évocateur des mots et la tension des conséquences permanentes. Avec l’adaptation du célèbre ouvrage de Dave Morris par le studio Infinite Zone, voyons si la nostalgie des années 80 opère toujours, manette en main.

L’aventure dont vous êtes le pirate

Impossible pour nous de ne pas sauter sur l’occasion de faire un petit passage introductif, pour amener un peu de contexte avant de passer au cœur du test. Les Livres dont vous êtes le héros (que nous raccourcissons en LDVELH) sont des ouvrages de fiction interactive où le lecteur devient le principal protagoniste.

Contrairement à un roman classique, l’histoire n’est pas linéaire, et à la fin de chaque paragraphe, vous devez faire des choix qui vous renvoient à des numéros de pages spécifiques, dictant ainsi le cours de l’aventure et son issue (souvent mortelle !). Ce genre, né dans les années 1960-1970, devient célèbre en 1982 avec, notamment, le livre “Le Sorcier de la Montagne de feu”.

Aujourd’hui, loin d’être un simple et lointain souvenir, le genre connaît une véritable renaissance sous plusieurs formes. En physique via des rééditions qui cartonnent auprès des nostalgiques, et quelques nouvelles aventures avec des mécaniques plus complexes. Dans la pop culture moderne, via les Escape Games, ou même le film “Black Mirror: Bandersnatch”. Mais aussi en numérique avec l’adaptation de nombreux de ces classiques, sur mobiles ou consoles.

Down Among the Dead Men, de l’auteur Dave Morris, plus connu en France sous l’appellation “Le Pirate des sept mers”, est donc un LDVELH qui a plus de 30 ans. Ce n’est pas la première approche du genre sur la console hybride de Nintendo, puisque la compilation Fighting Fantasy Classics Vol. 1 est arrivée début février 2026, regroupant 4 aventures emblématiques des livres-jeux.

Une plongée dans l’enfer des Caraïbes

L’aventure nous place dans les bottes d’un personnage dont le destin bascule dès les premières lignes : kidnappé et forcé d’intégrer l’équipage du terrifiant Capitaine Skarvench, vous n’êtes au départ qu’un fugitif, une proie à la dérive dans un monde impitoyable. Le cadre narratif, riche et sombre, dépeint une mer où les royaumes de Sidonia et de Glorianna sont au bord du gouffre, tandis que des forces surnaturelles s’agitent sous les vagues.

La grande force de l’écriture réside dans son équilibre. On s’éloigne ici de la piraterie romantique à la Pirates des Caraïbes pour embrasser un ton plus viscéral et politique. Le jeu ne se contente pas de vous faire vivre une épopée ; il vous demande de survivre à une traque incessante tout en protégeant un secret capable de bouleverser l’équilibre du monde.

Le protagoniste n’est pas une page blanche, mais une identité que vous sculptez à travers vos réactions face à la cruauté de Skarvench et aux dilemmes moraux qui ponctuent chaque chapitre.

La première partie du récit décrit avec intensité la fuite du héros et de ses compagnons. Vous êtes perdu sur un océan immense, en proie à la chaleur, la soif, la faim et l’épuisement. La situation sur la chaloupe semble inextricable et particulièrement instable avec vos amis de fortune.

Puis une fois de retour à la civilisation, la seconde partie se met en œuvre. Vous allez devoir partir à la recherche de votre ancien capitaine, pour lui faire expier ses crimes passés et l’empêcher d’enlever la jeune reine de Glorianna. Il faut alors se mettre en quête d’un navire et d’un équipage avant de l’affronter. De son côté, le capitaine n’est pas resté les bras croisés, puisqu’il s’est doté de quelques aides surnaturelles pour parvenir à ses fins.

Le traitement des personnages est très bon ; bien campés et consistants, ils sont tous très charismatiques. Les dialogues, superbement écrits, leur ajoutent une dimension supplémentaire, y compris au nôtre, révélant ses forces mais aussi ses faiblesses. Cependant, comme pour la compilation Fighting Fantasy Classics Vol. 1, il vous faudra un niveau exigeant d’anglais pour parcourir cette aventure et faire les bons choix.

Et comme pour cette compilation, nous avons beaucoup de mal à admettre que Down Among the Dead Men n’ait pas bénéficié d’une traduction française pour l’occasion, puisqu’elle existe déjà depuis plus de 30 ans ! Entre véritable fainéantise et économie substantielle de la part du studio, il est difficilement acceptable de voir que le jeu n’est qu’en anglais.

Certes, l’argument du prix pourra être évoqué, tout comme celui du secteur assez “niche” de la proposition. Mais même là-dessus il est difficile d’argumenter. Down Among the Dead Men est proposé à 4,99 euros alors que dans la compilation Fighting Fantasy Classics Vol. 1, vous aurez 4 récits différents, tout aussi emblématiques pour 14,99 euros. Dommage…

Le choix comme seule arme

Dans Down Among the Dead Men, pas de combos à apprendre ni de visée précise. Le gameplay repose sur trois piliers : la lecture, la gestion de votre équipe et la prise de décision. Dès le départ, la sélection de votre personnage est cruciale. Parmi sept classes différentes, que vous choisissiez d’être un aventurier, un boucanier, un sorcier, ou autre, vos statistiques initiales ne sont pas de simples chiffres. Elles ouvrent ou ferment des embranchements narratifs. Par exemple, une compétence en navigation pourra vous sauver d’un naufrage certain, là où un personnage orienté vers l’escrime devra résoudre le problème par la force.

L’interface de la Switch simule parfaitement la lecture d’un ouvrage physique. À gauche, le texte se déroule, ponctué par vos choix en fin de paragraphe. La progression est rythmée par la gestion de vos 10 points de vie. La faim, les combats ou les mauvaises rencontres peuvent grignoter cette barre, transformant chaque décision prudente en une véritable stratégie de survie.

Ici, tout est simple, limpide et sans fioriture ! C’est un parti pris risqué, bien loin d’une gestion de fiche de personnage ou d’inventaire complexe d’un RPG classique. Tout est fait pour vous replonger dans l’ambiance et l’esthétique du vrai livre-jeux de l’époque.

En plus de cette apparente sobriété, vous aurez parfois, à droite de l’écran, des croquis crayonnés, faits à la main, qui illustrent les lieux et les personnages rencontrés. Si ces illustrations sont de qualité et bénéficient d’animations légères, on regrettera une certaine redondance sur la durée, notamment l’animation du navire qui revient de façon un peu trop systématique. Nous n’avons guère droit qu’à une dizaine d’illustrations, et encore une fois – chipotons – mais le livre de base possédait également des illustrations très qualitatives et dans l’esprit de l’époque, avec des encrages marqués.

L’idée est de laisser votre esprit remplir les blancs, une approche qui ravira les amateurs de lecture et d’imaginaire, mais qui pourra frustrer les joueurs novices dans les LDVELH, ou en quête de spectacle visuel. Sur le plan sonore, nous ne sommes pas plus avantagés. Si le titre est intégralement doublé, la qualité du jeu d’acteur laisse complètement à désirer.

Les voix manquent de relief et de distinction entre les différents personnages. On finit souvent par désactiver le son pour se concentrer sur la lecture pure, tant l’interprétation semble plate, voire artificielle. Le seul avantage que l’on pourra en tirer est de bénéficier d’un livre audio, pour lequel vous n’aurez qu’à effectuer vos choix en fin de chapitre. Nous aurions amplement préféré faire l’impasse sur le doublage mais bénéficier de la traduction du texte d’origine, au risque de nous répéter…

Une partie complète de Down Among the Dead Men est relativement courte : comptez environ une heure pour atteindre l’un des dénouements, si vous avez une bonne vitesse de lecture en anglais. Cependant, la force du titre réside dans sa structure en arborescence. Avec 11 embranchements majeurs et plusieurs fins possibles selon votre classe et vos alliances durant la partie, la rejouabilité est réelle.

Néanmoins, le système de progression est rigide : pour explorer un nouveau chemin, il faut souvent réinitialiser sa partie et recommencer depuis le départ. Pas de système de sauvegarde sur le pouce avant un choix. Ici, on joue pour de vrai ! Un choix qui ne conviendra pas à tous les joueurs. Dans un livre où on vous dit clairement “jouez comme vous voulez”, c’est un peu dommage de rater des options d’accessibilité.

Down Among the Dead Men est sorti le 12 février 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 4,99 euros, en anglais.