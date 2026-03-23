La source de cette rumeur est pour le moins inhabituelle : c’est le profil LinkedIn de Carlos Aguilar, producteur senior chez 505 Games à Calabasas, qui vient de mettre en lumière deux projets non encore officialisés pour les plateformes Nintendo.

Le premier concerne Bloodstained : The Scarlet Engagement, suite de Bloodstained : Ritual of the Night annoncée en 2025. À ce jour, le jeu n’est officiellement prévu que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC — aucune version Nintendo n’ayant jamais été communiquée. Or le profil de Carlos Aguilar mentionne explicitement Nintendo Switch parmi les plateformes associées au titre. S’agit-il d’une erreur de saisie ou d’une confirmation prématurée d’une annonce à venir ? La question reste ouverte, d’autant que le premier Bloodstained et ses deux spin-offs rétro étaient bel et bien sortis sur Nintendo Switch, ce qui rend une version Switch de la suite tout sauf improbable.

Second élément révélé par ce même profil : 505 Games travaille sur un projet encore non annoncé et référencé comme « [Unannounced] », spécifiquement ciblé pour la Nintendo Switch 2, avec une sortie espérée cette année. Aucun détail sur la nature de ce titre n’a filtré. Il pourrait s’agir d’un projet entièrement nouveau, du portage d’une sortie antérieure de l’éditeur comme Brothers : A Tale of Two Sons Remake, voire d’une version Switch 2 de Bloodstained : The Scarlet Engagement — bien que cette dernière hypothèse semble moins probable si l’on considère les deux entrées comme des projets distincts.

Ces informations restent à prendre avec précaution dans la mesure où elles n’ont fait l’objet d’aucune confirmation officielle de la part de 505 Games.