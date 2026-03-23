Annoncé lors du Digimon Con 2026, un DLC majeur pour Digimon Story : Time Stranger est officiellement en cours de développement chez Bandai Namco et Media Vision. Sa sortie est prévue pour 2027, sans qu’aucun détail sur son contenu n’ait été communiqué pour l’instant.

Bandai Namco a simplement déclaré : « Grâce au soutien de tous ceux qui encouragent ce jeu, nous avons décidé de produire un DLC majeur pour Digimon Story : Time Stranger. Quel type de contenu sera-t-il… ? Restez à l’écoute pour de prochaines mises à jour. »

Ce DLC majeur s’ajoutera aux trois Additional Digimon & Episode Packs déjà disponibles sur d’autres plateformes, qui devraient également être proposés sur les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 du jeu.

Digimon Story : Time Stranger sortira justement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 10 juillet 2026. À l’image de ce que Bandai Namco avait proposé avec Dragon Ball Z : Sparking! ZERO, une mise à jour gratuite vers la version Switch 2 sera disponible pour les propriétaires de la version Switch.