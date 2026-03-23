Squanch Games a annoncé le report de la version Nintendo Switch 2 de High On Life 2. Initialement prévue pour le 20 avril 2026, la sortie est désormais fixée au 1er juillet 2026. Le jeu était sorti le 13 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store.

Dans un message adressé aux joueurs, le studio explique ce report par une volonté de « livrer des expériences de la plus haute qualité » et précise que ce travail supplémentaire permettra de « mieux répondre non seulement à nos exigences élevées en matière de jeu, mais aussi aux vôtres. » Les précommandes numériques déjà effectuées seront annulées, tandis que les précommandes physiques restent en place, avec une expédition attendue en juillet. À noter que l’édition physique de la version Switch 2 est une Game-Key Card.

High On Life 2 est la suite du shooter à la première personne de Squanch Games. Le joueur reprend son rôle de chasseur de primes contraint de sortir de sa retraite confortable lorsqu’une mystérieuse figure du passé met la tête de sa sœur à prix. L’aventure implique de démanteler un conglomérat pharmaceutique intergalactique, avec au programme des environnements variés incluant la plus grande convention de la galaxie, un zoo alien pour humains et un paquebot de luxe futuriste. Le gameplay mêle combats à l’arme extraterrestre, skateboard et un casting de personnages doublés par une distribution comique.