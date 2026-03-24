Le jeu d’aventure cosy Hello Kitty Island Adventure s’apprête à recevoir son second DLC majeur, intitulé City Town, ont révélé aujourd’hui Sunblink et Sanrio. Il sera disponible à la fois sur Nintendo Switch 2 et Switch le 16 avril 2026.

Dans ce contenu additionnel, les joueurs pourront accéder à une nouvelle région proposant plus de 30 heures de jeu et plus de 90 quêtes. Un invité mystérieux a également été teasé.

Vous trouverez plus d’informations dans le récapitulatif ci‑dessous :

City Town est une métropole arc‑en‑ciel pleine de mystères. Les joueurs y installent de nouvelles boutiques aux côtés d’amis Sanrio comme Kuromi, My Sweet Piano et Tuxedosam, tandis que la nouvelle amie U★SA★HA★NA™ débloque le Imagination Cafe, un café personnalisable. Animez la ville aux côtés de vos amis et laissez libre cours à votre imagination.

Principales caractéristiques