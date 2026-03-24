Le jeu d’aventure cosy Hello Kitty Island Adventure s’apprête à recevoir son second DLC majeur, intitulé City Town, ont révélé aujourd’hui Sunblink et Sanrio. Il sera disponible à la fois sur Nintendo Switch 2 et Switch le 16 avril 2026.
Dans ce contenu additionnel, les joueurs pourront accéder à une nouvelle région proposant plus de 30 heures de jeu et plus de 90 quêtes. Un invité mystérieux a également été teasé.
Vous trouverez plus d’informations dans le récapitulatif ci‑dessous :
City Town est une métropole arc‑en‑ciel pleine de mystères. Les joueurs y installent de nouvelles boutiques aux côtés d’amis Sanrio comme Kuromi, My Sweet Piano et Tuxedosam, tandis que la nouvelle amie U★SA★HA★NA™ débloque le Imagination Cafe, un café personnalisable. Animez la ville aux côtés de vos amis et laissez libre cours à votre imagination.
Principales caractéristiques
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Nouvelle meilleure amie – Pleine d’entrain et d’énergie, U★SA★HA★NA a hâte de faire découvrir City Town à tout le monde, de se faire de nouveaux amis et de donner un coup de main pour rénover votre propre café. Débloquez 35 niveaux d’amitié avec U★SA★HA★NA pour une multitude de récompenses et d’avantages.
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Nouvelle ville vibrante – Entrez dans City Town, une nouvelle région vibrante regorgeant de gratte‑ciel imposants, de créatures adorables et de mets délicieux à découvrir. Avec plus de 30 heures d’aventure et plus de 90 quêtes, il y a beaucoup à explorer au‑dessus (et en dessous) de la ville !
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Imagination Cafe – Concevez et personnalisez votre propre Imagination Cafe ! Préparez des combinaisons infinies de douceurs adorables comme des mochi, des dango et du bubble tea pour ravir vos amis Sanrio.
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Sept nouvelles boutiques – Aidez vos amis Sanrio à faire grandir City Town en installant de nouveaux commerces : une boutique de peluches, des vergers fleuris et une salle d’arcade pleine de divertissements.
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Nouveaux visiteurs – Ouvrez l’œil pour accueillir les adorables amis d’U★SA★HA★NA : Pannya‑chan, Buppyu‑kun, Wanwa‑chan, Sora‑kun et Nyako‑chan. Préparez des appartements douillets dans la Rainbow Tower pour les recevoir en beauté !
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