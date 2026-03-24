Annoncé lors du Nintendo Direct de mars 2025, Tomodachi Life : Une vie de rêve se présente comme un chant du cygne pour la Nintendo Switch sortie (déjà) en 2017. Faisant suite à l’opus Nintendo 3DS (2013), nous avons eu la chance de poser nos mains sur ce nouveau titre estampillé Nintendo. Voici nos premières impressions pour ce titre prévu le 16 avril 2026 au prix de soixante euros, sur l’eShop comme en physique.

Un retour qui fait plaisir

Avant-propos : nous préférons prévenir que cet article n’est qu’une preview réalisée après quelques sessions sur Tomodachi Life : Une vie de rêve. Ce n’est pas suffisant pour tirer la moindre conclusion sur le contenu général.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Tomodachi Life était un jeu autant vénéré que détesté par les fans de Nintendo. Ce jeu, sorti en 2013 sur Nintendo 3DS, était une simulation de vie à l’humour absurde dans lequel nous pouvions voir les Mii que nous avions créé interagir ensemble.

Tomodachi Life : Une vie de rêve est dans la parfaite continuité de ce titre. Nous sommes encore dans une simulation de vie où nous allons voir les Mii que nous créons prendre vie sur une île que nous pouvons bâtir en fonction de nos envies.

Dans cet opus, et nous le voyons dès le lancement du titre, Tomodachi Life : Une vie de rêve est axé sur la créativité. Il y a un grand nombre d’options pour modéliser le Mii idéal, de la coupe de cheveux au maquillage en passant par la voix.

Il est même possible de « dessiner » sur notre Mii pour par exemple lui rajouter quelques rides, ou comme nous l’avons fait, pour imaginer un joli tatouage de son prénom au beau milieu du front. Même si nous n’avons pas beaucoup de talent, nous sommes certains que les plus inventifs seront capables de grandes choses.

Les moins téméraires ne sont pas mis de côté : si vous ne vous sentez pas de faire un Mii de A à Z, le jeu propose aussi un outil de création simplifié où il suffit de sélectionner quelques options pour créer rapidement un personnage.

Nous pouvons aussi assigner à notre personnage un genre (homme, femme, non-binaire), des préférences sexuelles, et surtout, grande nouveauté, nous pouvons lui donner un caractère ! Avec un outil très simple, il est possible de donner une personnalité à notre Mii : sera-t-il plutôt « normal » ou « original » ? Est-il « direct » ou « poli » ?

Bien que nous n’ayons pas vraiment pu voir pendant la preview les incidences de la personnalité sur le comportement des personnages (et leurs affinités), nous nous doutons que cette nouveauté aura un impact important sur nos créations.

Le jeu propose une progression assez fluide, où à chaque nouveau Mii, nous débloquons un nouveau bâtiment et donc une nouvelle fonctionnalité. Même si cela peut être frustrant au début de rester avec un ou deux habitants, l’humour omniprésent du jeu nous aide à passer cette phase « tutoriel » avec le sourire.

Un humour qui fonctionne toujours autant

Comme dans le précédent opus, nous pouvons offrir à nos habitants des objets divers et variés pour satisfaire leurs besoins. Lors de notre preview, nous avons pu leur donner de la nourriture, des vêtements, et des styles d’intérieur pour leur maison. Chaque Mii a ses propres goûts, et nos habitants peuvent autant adorer que détester une pomme ! Il y a donc un certain aléatoire et le jeu nous invite à tout essayer pour trouver les goûts de nos habitants.

Quand un Mii apprécie un de nos cadeaux, il voit son niveau de bonheur qui augmente. Le bonheur nous permet de personnaliser nos Mii en leur assignant par exemple des mimiques ou une nouvelle expression, le rendant au fil du temps de plus en plus unique.

Nous avons pu découvrir six bâtiments lors de la preview : la supérette, la boutique de vêtements, la boutique de décoration, la fontaine à vœux, le centre d’urbanisme et l’atelier de création. Nous pouvons acheter des éléments pour nos Mii dans les trois premiers édifices.

La fontaine à vœux nous permet de débloquer de nouveaux éléments, le centre d’urbanisme est une boutique pour décorer notre île alors que l’atelier de création, comme son nom l’indique, nous permet de déployer notre créativité pour inventer nos propres objets !

Une autre des nouveautés que nous avons pu entrevoir pendant la durée de cette preview, c’est la création de notre île. Comme présenté lors du Nintendo Direct dédié au jeu, Tomodachi Life : Une vie de rêve permet de créer une île à notre image en plaçant les objets (et les tuiles) de nos choix.

Parfois, certains habitants auront des demandes spécifiques. Certains voudront des lampadaires et d’autres des routes. Même si ce n’est pas obligatoire de suivre leurs recommandations, ces demandes permettent aux plus paresseux d’aménager l’île sans effort. Nous n’avons pas encore pu voir totalement les fonctionnalités de construction mais l’idée en elle-même est enthousiasmante pour ceux qui veulent personnaliser leur île pour la créer à leur image.

Bien que nous n’ayons (là encore) pour l’instant vu cet aspect qu’en surface, les relations dans Tomodachi Life : Une vie de rêve nous ont fait beaucoup rire. Nous pouvons faire se rencontrer nos Mii en les conseillant sur les sujets de conversation, ce qui crée des situations absurdes à souhait qui ne manquent pas de nous faire rire. Dans notre île, nos habitants apprennent ensemble à être misanthropes et ils adorent discuter et imiter l’actrice Zendaya.

À force de discuter ensemble, les Mii peuvent devenir amis… et même plus ! Bien que nous ne soyons qu’au début, le jeu promet (encore une fois) de croustillantes scènes stupides (dans le bon sens du terme) en fonction des Mii que nous avons créés.

Un opus qui laisse une grande part à la créativité

Même si nous n’avons passé que quelques heures dessus, Tomodachi Life : Une vie de rêve semble être la suite idéale que les fans rêvaient. Bien sûr, le jeu va encore diviser les amoureux de Nintendo, et les personnes qui étaient allergiques à l’opus sur 3DS ne se réconcilieront pas avec Tomodachi Life.

Pour notre part, nous avons eu du mal à lâcher la console et nous n’avions qu’une seule envie : retourner sur le jeu pour découvrir toutes les fonctionnalités, pour découvrir toutes les scènes, tous les objets mais aussi pour voir nos Mii aussi étranges les uns que les autres interagir ensemble.

Nous avons hâte de découvrir par nous-mêmes toutes ces choses présentes dans le Nintendo Direct, comme la colocation, les retournements amoureux inattendus, et bien sûr l’atelier de création (que nous n’avons qu’entraperçu). Quoi qu’il en soit, ces premières sessions nous ont mis l’eau à la bouche.

Les graphismes diviseront encore une fois, mais à titre personnels, nous adorons ce mélange entre le mignon des Mii et le côté réel des photographies. Ce décalage crée un humour qui fonctionne toujours autant.

Les voix sont toujours aussi amusantes et nous avons profité allégrement de tous les éléments de personnalisation disponibles, notamment avec des intonations qui permettent à nos Mii d’accentuer certaines syllabes ! Cela crée des résultats étonnants avec des personnages qui semblent presque chanter à chaque phrase.

Même si nous sommes très enthousiasmes vis-à-vis de ce Tomodachi Life : Une vie de rêve, et que nous avons été happés par cette preview, plusieurs questions restent pour l’instant en suspens. Comment se passe le jeu avec ses amis ? Quand est-ce que nous verrons des scènes se répéter, et en d’autres termes, quel contenu pour ce titre ? Pour l’instant, bien évidemment, nous n’en avons pas assez vu pour avoir des réponses à ce sujet.

Nous avons aussi eu un petit point de frustration lors de la preview, qui, même s’il est mineur, est important à souligner : le jeu n’est tactile que sur certains phases de jeu, notamment celles de création. Même si le jeu est parfaitement jouable à la manette, nous aurions voulu récupérer nos Mii avec nos doigts, ce qui aurait été très pratique.

Premières impressions

Pour les fans de Tomodachi Life que nous étions, ce nouvel opus Une vie de rêve a réussi à nous mettre l’eau à la bouche. Le jeu offre un plaisir quasi-instantané et l’humour étrange/absurde déployé pendant ces premières sessions est toujours aussi efficace. Nous avons adoré les premières interactions entre nos Mii ainsi que le nombre d’éléments pour les créer. Notons tout de même pour les néophytes que Tomodachi Life : Une vie de rêve reste un jeu à part dans l’univers Nintendo, et que son humour pourra autant vous amuser que vous rebuter. En tout cas, nous avons hâte d’être le 16 avril pour découvrir l’intégralité du jeu.