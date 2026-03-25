Bonjour, habitants de la Vallée,

Nous sommes ravis de partager avec vous une nouvelle pleine de magie ! Disney Dreamlight Valley est désormais disponible sur Switch 2, après avoir été dévoilé lors d’un Nintendo Direct il y a peu.

Nous avons hâte que vous puissiez explorer le jeu avec des visuels améliorés et de nombreuses optimisations.

Une vallée plus grande, plus fluide, plus magique

La version Switch 2 rend votre Vallée encore plus enchantée. Que vous aimiez décorer, partir en quête ou passer du temps avec vos personnages Disney et Pixar préférés, tout devient plus fluide et plus agréable.

Vous profiterez d’un framerate amélioré, d’une résolution accrue, de temps de chargement réduits et d’une limite d’objets portée à 6 000 — de quoi vous offrir encore plus de liberté pour décorer et explorer.

Cette mise à jour est proposée gratuitement à tous les joueurs de Disney Dreamlight Valley possédant la version originale sur Switch. Nous sommes impatients de voir comment vous donnerez vie à votre Vallée sur Switch 2 ! ✨

Note : Disney Dreamlight Valley sur Nintendo Switch™ 2 sortira le 26 mars au Japon et en Corée du Sud. Pour les joueurs déjà propriétaires de la version Nintendo Switch™ d’origine, la mise à niveau est disponible au prix de ¥100 sur le Nintendo eShop japonais uniquement.