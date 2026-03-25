Avez-vous vu le film d’animation Ratatouille ? Vous savez, ce charmant petit rat bleuté qui parvient à réaliser de merveilleux petits plats, simplement parce qu’il a l’audace de croire en ses rêves… mais aussi de mêler des saveurs qui, de prime abord, n’ont pas grand-chose à faire ensemble. Les prouesses de ce petit rongeur imaginaire parviennent à le hisser au sommet (malgré quelques aléas, il est vrai). C’est un peu l’impression que nous avons ressentie en parcourant avec plaisir et légèreté le titre qui va suivre (que vous connaissez assurément déjà un peu, nous n’en doutons pas une seconde… !) : le mélange des genres, l’élégance de croire en la concoction d’un nouveau style en arborant toutes sortes de stratégies issues de différents titres, et bien entendu, quelques nouveautés… Par ici très chers amis joueurs, vous allez vous régaler ! Voici Pokémon Pokopia.

Au commencement, il y a Métamorph (oubliez donc les mignonneries de Pikachu et autres Salamèche – quoique le concernant, il reviendra vite sur le devant de la scène !) : un Pokémon célèbre mais qui n’est pas nécessairement mis à l’honneur dans les différents opus déjà existants. Pourtant, ses capacités sont incroyables, et il est temps de leur rendre hommage : ce titre plonge pleinement le joueur dans la peau de Métamorph. Ce dernier est capable de prendre l’apparence de tout et de n’importe quoi… y compris d’un être humain à l’image de votre choix. Telle sera votre première mission. Les personnalisations sont nombreuses sans être débordantes. Nous devons reconnaître être légèrement restés sur notre faim pour confectionner un Métamorph humain selon nos souhaits… Néanmoins, nous nous persuadons qu’après tout, les transformations de ce Pokémon ont peut-être aussi leurs limites, alors pour la ribambelle de coiffures, c’est non !

En voilà un sac de nœuds !

Nous (Métamorph sous la forme humaine donc) sommes accueillis par Bouldeneu qui va clairement être notre guide pour cette folle épopée. Ce dernier nous apprend qu’humains et Pokémon ont déserté le territoire, aujourd’hui asséché et dans un piteux état. L’herbe est sèche, les arbres se meurent, et la terre se craquèle tant elle manque d’eau. Tandis que Bouldeneu nous fait part de ce grand malheur environnant, nous apercevons un Carapuce. Nous lui prêtons attention et ce dernier nous propose rapidement d’apprendre la capacité « arrosage ». Rapidement acquise par notre Métamorph humain, nous sommes désormais capables d’arroser les alentours : l’herbe, les arbres… le vert revient, la sécheresse s’apaise peu à peu. Cette nouvelle humidité attire rapidement un certain Bulbizarre, qui se montre ravi de pouvoir enfin jouir d’un peu de verdure. Pour nous remercier, il nous offre à son tour la capacité dite « feuillage » : cette fois-ci, nous sommes aptes à déployer des grandes lianes qui créent des touffes d’herbes, parfaites pour accueillir toujours plus de Pokémon.

Rapidement, les premières mécaniques de jeu nous apparaissent : nous allons acquérir les capacités principales des Pokémon (enfin, quelques-unes !) afin de modeler l’environnement et ainsi concevoir des petites zones de vie spécifiques qui vont progressivement attirer de nouveaux Pokémon. Ces environnements spécifiques sont à découvrir soit par hasard (oui oui, ça arrive !), soit par l’intermédiaire d’indices remportés de diverses manières. Les Pokémon vont dès lors progressivement s’immiscer dans la zone… et les retrouver ainsi déambuler autour de soi est terriblement mignon !

Une fois installés, ne pensez guère que c’est terminé. Ce n’est en vérité que le commencement ! Les Pokémon ont de nombreux besoins, des requêtes et un confort qu’il convient de respecter. Ainsi, tandis que certains vous demanderont de leur ramener un joli fruit mûr qui pousse non loin de là, d’autres seront plus exigeants sur leur bien être et nécessiteront l’installation d’une paillasse, d’une table ou encore d’une trousse à pharmacie ! Néanmoins, sachez que l’ensemble de l’aventure est d’une bienveillance extrême… ainsi, point d’inquiétude à avoir, aussi bien sur la réussite que sur le parfait timing à avoir. Prenez votre temps, savourez, profitez, et vous avancerez dans l’histoire !

Un monde à bâtir…

Tandis que les Pokémon reviennent un à un, les tâches du joueur s’amoncellent encore, et encore. Afin de pouvoir concevoir toutes sortes de choses, il pourra rapidement faire usage de son établi : un accessoire bien connu des joueurs. Il est néanmoins nécessaire de connaître les plans (appelés méthodes dans le titre) des objets pour les créer.

Le territoire à découvrir est particulièrement riche… bien plus que vous ne l’imaginez en démarrant l’aventure. Les zones se déverrouillent (avec plaisir) et l’étendue de votre exploration possible devient énoooooorme, avec de nombreux dénivelés, des revêtements différents, des grottes et des lacs… Les joueurs les plus aventureux prendront dès lors plaisir à partir à la découverte du monde, simplement pour la récolte de ressources (nécessaires pour la confection d’objets notamment !), découvrir des secrets et des Balls refermant quelques surprises, et bien entendu, des Pokémon… Rares sont les balades qui ne sont pas à l’origine de quelques belles trouvailles. Par ailleurs, de nombreux objectifs sont à réaliser, y compris des tâches quotidiennes, afin de pouvoir obtenir des pièces Poké Vie à dépenser dans la « boutique » locale. Une boutique vous dites ?

Boutique, défis, mais aussi l’activation du mode online (pour notamment inviter un autre joueur à visiter notre ville, aller découvrir ses propres aménagements, etc.) sont à retrouver auprès d’un ordinateur qui sera rapidement remis en service au commencement de votre aventure. Cet ordinateur (ou plutôt ces ordinateurs… chut !) est assurément votre QG stratégique, avec quelques onglets importants pour vous aider à progresser dans l’aventure. Les applications disponibles vont peu à peu s’étoffer, nous y retrouveront même les classiques cartes à tamponner, ou encore, de nouveaux objets quotidiens. Nous ne pouvons que vivement vous recommander d’y passer régulièrement afin de vérifier vos défis réalisés, mais aussi, les nouveaux articles de la boutique. N’oubliez pas que de nombreux objets sont nécessaires pour confectionner des environnements propices à l’accueil de nouveaux Pokémon… ou simplement pour améliorer le confort des résidents actuels !

Ces habitats, s’ils peuvent parfois se résumer à quelques touffes d’herbes, peuvent aussi être un peu plus complexes avec notamment la confection de maisons. Les amateurs de déco vont alors s’en donner à cœur joie… Les maisonnettes sont disponibles dans Pokopia, et bien que très petites au démarrage, elles seront à votre goût ensuite. Bien entendu, vous pouvez concevoir votre propre bâtisse, pierre par pierre, et la décorer selon vos choix. La création est agréable et facile, les différentes briques s’installent vite, et bien ! Tout est très bien pensé, conçu, et cela notamment grâce à une capacité innée de Métamorph…

Métamorph est en effet capable d’aspirer toutes sortes de choses dans sa bouche immense (un petit air de Kirby tout ça !), puis de recracher ces mêmes objets. L’inventaire est donc directement l’estomac de Métamorph, mais vous disposerez aussi de coffres de stockage conçus auprès de votre établi.

Des Pokémon de partoooooooouuut

Ils se montrent légèrement timides au départ… mais n’ayez crainte, vous allez bientôt avoir autour de vous une ribambelle impressionnante (et charmante) de petites bestioles aux petits soins pour vous. Bien que cela puisse être quelque peu enfantin, apercevoir Apitrini qui volette vers nous pour nous faire un petit cadeau parce que, quand même, nous sommes incroyables, voilà qui devrait toucher les joueurs les plus sensibles…

Le joueur est par ailleurs invité à dialoguer encore et encore auprès de ses Pokémon. Les dialogues sont concis, mais peuvent néanmoins donner lieu à quelques bonnes surprises. En effet, vous découvrirez au fil de votre aventure quelques mini-jeux auprès de certaines bestioles. Du hasard, de l’adresse… tout cela, répétons-le, dans un esprit toujours bon enfant. Il n’y a pas vraiment de perdant dans Pokopia !

Baudrive (vous voyez ?) a aussi une proposition intéressante à vous faire : voyager sur une île rêve avec pour objectif de la découvrir, mais aussi, d’en récolter toutes sortes d’objets. Ces îles rêves évoluent chaque jour… en revanche, il est nécessaire d’offrir une peluche à Baudrive afin de pouvoir bénéficier du voyage. Cela nous rappelle un peu Animal Crossing, vous ne trouvez pas… ?

Pokopia, comme nous l’énoncions en amorce de ce test, pioche dans de nombreuses licences, parvient à extraire le meilleur de chacune d’elles, afin d’offrir aux joueurs un nouveau titre bourré de qualités.

T’es mignon toi !

Les Pokémon de Pokopia sont particulièrement attendrissants (nous nous répétons, mais vraiment !). Les dessins sont « réalistes » avec de belles couleurs et des expressions réussies. Joie, peur, tristesse, bonheur… il est facile de comprendre dans quel état d’esprit se trouve le Pokémon rien qu’en l’observant.

Nous sommes en revanche un peu moins enthousiastes des environnements. Corrects et rapidement compréhensibles (vous comprendrez vite quand vous serez sur une terre aride !), ils restent très basiques et finalement assez redondants. Ces environnements viennent en opposition aux différentes décorations, qui elles, sont nombreuses, variées et réalisées avec soin. Les maisons, si le joueur y passe suffisamment de temps, peuvent être dotées d’un véritable charme et nous ne pouvons qu’apprécier le travail réalisé.

L’ensemble des menus est clair et lisible. Le titre est disponible en français et l’ensemble des musiques et surtout des bruitages rappellent l’univers de Pokémon. Nous avons pris plaisir à vivre sur ces terres qui retrouvaient vie peu à peu, nous avons ri avec nos compagnons, sursauté parfois !

Pokopia s’adresse aussi bien aux jeunes joueurs qu’aux adultes. Son esprit serein et plein de tendresse permet à bien des joueurs de s’y retrouver. Les enfants devront bien entendu être accompagnés d’un adulte pour parvenir à certaines missions, mais globalement, tout est accessible et parfaitement lisible. En outre, il est toujours possible de demander aux Pokémon ce qu’ils attendent de nous…

Néanmoins, vous l’aurez compris, ce titre est pleinement en marge des autres Pokémon. Et d’ailleurs, il n’en porte pas véritablement le nom… Si l’univers et le charme indéniable des bestioles à accueillir chez vous vous séduisent, foncez vers ce petit bijou qui a déjà conquis des millions de joueurs !

Pokopia est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 70 euros environ.

Une version boite est aussi disponible auprès des revendeurs habituels.

Le saviez-vous ?

Le mode souris est disponible sur Pokopia ! C’est le moment d’en profiter pour construire de belles et grandes maisons avec toujours plus d’aisance…