Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok dévoile Eustace, un personnage inédit, dans une nouvelle bande-annonce :

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est un jeu de type action RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu’à quatre joueurs et prévu le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Le titre sera vendu au prix de 59,99 € en édition standard et 79,99 € en édition spéciale, tandis que la mise à niveau payante sera vendue au prix de 29,99 € en édition standard et 54,99 € en édition spéciale.