Le 29 mars, Disneyland Paris célébrera l’inauguration tant attendue du nouveau Monde Gelé (World of Frozen) au sein du parc récemment rebaptisé Disney Adventure World. Et Disney Dreamlight Valley se prépare à fêter l’événement à ses côtés !

Les joueurs pourront ainsi profiter d’une nouvelle collection de la boutique sur le thème de La Reine des Neiges, d’une récompense exclusive gratuite dans le jeu, ainsi que d’une chance de gagner un voyage toutes dépenses payées pour découvrir Disneyland Paris et le Monde Gelé en personne.

Du 29 mars au 1er avril, la boutique Premium de Disney Dreamlight Valley proposera une sélection d’articles inspirés de l’univers Frozen et sur le thème de l’hiver, permettant aux joueurs de célébrer l’événement tout en complétant d’éventuelles collections manquantes.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent également tenter leur chance pour gagner un séjour à Disneyland Paris et vivre l’expérience du Monde Gelé. Pour participer, il leur suffit de publier une photo de leur avatar dans le jeu mettant en scène du contenu Frozen sur l’une des plateformes suivantes : Facebook, Instagram ou X, en incluant dans la légende les hashtags #DDVWorldOfFrozen2026 et #GameloftSweepstakes.

Plus d’informations sur les conditions et le règlement du concours sont disponibles [ici]. Les gagnants seront informés le 8 avril.

Enfin, tous les joueurs pourront se joindre à la fête en débloquant une version in-game de Rúna le Troll, le personnage exclusif de la boutique du Monde Gelé à Disneyland Paris ! Le code à utiliser pour obtenir cette récompense sera partagé sur les réseaux sociaux de Disney Dreamlight Valley le 8 avril.