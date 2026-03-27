Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, est fier d’annoncer BLUEY’S HAPPY SNAPS, un tout nouveau jeu vidéo invitant enfants et familles à jouer ensemble dans l’univers de Bluey. Développé dans la ville natale de Bluey par Gameloft Brisbane et en étroite collaboration avec les producteurs de Bluey, Ludo Studio, et BBC Studios, le jeu sera lancé sur PC et consoles à l’automne 2026.

Découvrez le monde de Bluey

Dans BLUEY’S HAPPY SNAPS, Bluey et Bingo trouvent l’ancien appareil photo de Papa et partent pour un voyage familial passionnant. À travers l’objectif de cet appareil photo, les joueurs exploreront la maison de la famille de Bluey et les lieux emblématiques autour de Brisbane. Ils pourront prendre des photos, décorer des albums et découvrir de charmantes surprises.

De nombreux lieux favoris des fans feront leurs débuts vidéoludiques dans BLUEY’S HAPPY SNAPS, entièrement transformés en environnements immersifs prêts à être explorés. Embarquez à bord du ferry vers Le Parc (vu dans « Les Espions »), poursuivez de malicieux ibis à South Bank (de l’épisode « Les Glaces »), ou admirez la vue panoramique époustouflante depuis « Le Panneau », le plus gros épisode de Bluey ! Chaque zone regorge d’animaux australiens, des loriquets colorés aux koalas adorables et bien d’autres espèces se prêtant à des moments parfaitement photogéniques !

100 % Bluey

BLUEY’S HAPPY SNAPS reste fidèle à la série, traduisant la chaleur, l’humour et la narration émouvante caractéristiques de Bluey grâce à des activités ouvertes et des jeux amusants spécialement conçus pour les enfants. Développé dans la ville natale de Bluey, BLUEY’S HAPPY SNAPS s’inspire des lieux du quotidien et de la magie des instants familiaux simples qui définissent la série. Cette connexion crée un monde rempli de détails ludiques conçus pour les jeunes joueurs, accompagné d’un gameplay soigné que les parents adoreront.

Un jeu créé par des parents, pour les familles

Créé par une équipe composée de parents, BLUEY’S HAPPY SNAPS est conçu pour encourager la curiosité naturelle et la créativité des enfants. Tout comme la série populaire mondiale, le jeu favorise le développement et la connexion à travers le jeu, encourageant les plus jeunes joueurs à expérimenter un style de jeu libre. En mettant l’accent sur la valeur des activités réelles, les moments « Jouer Pour De Vrai » du jeu offrent des conseils pratiques pour que les familles partagent des moments ensemble, même après la fin du temps passé devant l’écran.

Et avec le mode « jeu coopératif », le plaisir est doublé ! Grâce au mode coopératif local, deux joueurs peuvent partager l’aventure ensemble en tant que Bluey et Bingo. Testez vos compétences en photographie alors que le joueur principal mène l’aventure derrière l’appareil photo tandis que le deuxième joueur prend la pose ! Avec de nombreux jouets conçus pour le mode « jeu coopératif », deux joueurs peuvent profiter ensemble de ce jeu pensé pour être apprécié par les enfants et les adultes de tous âges.

BLUEY’S HAPPY SNAPS est une expérience premium, sans achats intégrés ni jeu en ligne.

Fidèle à la série, BLUEY’S HAPPY SNAPS invite les joueurs dans le monde de Bluey pour :

Explorer des lieux emblématiques de Bluey, avec des endroits inédits en jeu vidéo apparus dans des épisodes comme « Les Glaces » et « Le Panneau »

Capturer et collectionner des centaines d’autocollants et de décorations en utilisant votre appareil photo pour créer un album unique de Bluey

Continuer à vous amuser dans le monde réel grâce aux activités « Jouer Pour De Vrai », favorisant le bien-être dans le jeu numérique

Partager l’aventure (et le plaisir !) côte à côte dans le mode « jeu en coopération »

BLUEY’S HAPPY SNAPS sera disponible en version numérique sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2 et PC. Une version physique sortira également sur PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2, en partenariat avec Bandai Namco Entertainment sur les marchés EMEA, ANZ et Amériques.