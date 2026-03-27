Clear River Games, Limited Run Games, KONAMI et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que MARVEL MaXimum Collection, la compilation de jeux classiques Marvel de l’âge d’ôr du gaming, sera disponible cet automne en édition physique sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Avec six titres classiques issus des salles d’arcade et des consoles 8 bits et 16 bits, MARVEL MaXimum Collection rassemble une multitude de jeux cultes, chacun incarnant l’esprit insatiable, l’imagination débordante et l’action effrénée qui ont fait le succès des originaux auprès d’une génération de joueurs.

Disponible cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X, l’édition physique de MARVEL MaXimum Collection rassemble l’intégralité des premiers jeux vidéo Marvel, revisités pour le public de joueurs d’aujourd’hui, avec en prime une jaquette brillante, un livret et une planche d’autocollants.

Bien plus qu’un simple jeu, MARVEL MaXimum Collection s’adresse aux véritables fans : une véritable leçon d’histoire à la mesure des super-héros, qui emmène les joueurs dans un voyage complet à travers l’héritage vidéoludique de Marvel. Couvrant de nombreux genres et mettant en scène une multitude des plus grands héros du monde, les joueurs pourront revivre chaque coup de poing pixélisé, chaque balancement sur la toile et chaque rayon optique sur plusieurs plateformes. Refusant de faire du favoritisme, MARVEL MaXimum Collection ne se contente pas de proposer une seule version d’un jeu particulier ; ici, toutes les versions majeures sur console et en arcade sont incluses ! Que vous ayez grandi avec une manette à la main ou une poignée de pièces dans la poche, MARVEL MaXimum Collection est la collection ultime des classiques des comics !

X-Men: The Arcade Game (Arcade) :

Le beat-’em-up mutant par excellence est de retour ! Vivez l’action légendaire des bornes d’arcade avec une prise en charge multijoueur en ligne complète pouvant accueillir jusqu’à six joueurs. Choisissez votre X-Man préféré et affrontez l’armée de Magneto dans une expérience de coopération ultime.

Captain America and The Avengers (Arcade, Mega Drive, NES) :

Incarnez Captain America, Iron Man, Hawkeye et Vision dans le jeu d’arcade original aux allures cinématographiques ou dans la version platformer unique sur NES.

Spider-Man/Venom : Maximum Carnage (Super Nintendo, Mega Drive) :

Inspiré du crossover emblématique des comics, les joueurs arpentent les rues de New York pour combattre des hordes de méchants, le tout sur une bande-son rock en 16 bits ! Passez de la riche palette de couleurs de la version Super Nintendo à l’ambiance plus brute de la version Mega Drive. Quel que soit votre choix, le carnage est garanti !

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo, Mega Drive) :

La superbe suite du symbiote ! Jouez en solo ou en mode coopératif à deux pour affronter la Life Foundation et la progéniture de Carnage.

Spider-Man/X-Men : Arcade’s Revenge (Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear) :

Parcourez le « Murderworld » mortel d’Arcade. Cette collection comprend les versions portables du jeu, offrant un aperçu fascinant de l’histoire des jeux Marvel sur console portable.

Silver Surfer (NES) :

Mettez vos talents de super-héros à l’épreuve dans l’un des jeux de tir les plus redoutables jamais sortis sur console ! Doté de l’une des meilleures bandes-son de l’histoire du 8 bits, ce jeu de tir est difficile à maîtriser et encore plus difficile à lâcher !

Et si ces six titres classiques tirés des comics ne suffisaient pas, MARVEL MaXimum Collection va encore plus loin en ajoutant une multitude de fonctionnalités conçues pour satisfaire les joueurs et les collectionneurs d’aujourd’hui ! Les fonctionnalités supplémentaires comprennent :