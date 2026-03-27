À peine quelques semaines après la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sur Nintendo Switch 2, Capcom lève déjà le voile sur la suite du support du jeu. Dans un message vidéo, le producteur Ryozo Tsujimoto — qui a remercié les joueurs pour leurs retours, indiquant que l’équipe de développement se sent « encouragée et dynamisée » — a annoncé une mise à jour gratuite prévue pour cet été ainsi que des nouvelles du premier DLC payant.

La mise à jour gratuite introduira des variantes d’une puissance extrême des créatures existantes, baptisées Royal Monsters. Ces ennemis sont décrits comme offrant « des combats encore plus difficiles » et ne seront accessibles qu’aux Riders ayant atteint le niveau 90 ou plus. Tsujimoto conseille aux joueurs de « se préparer soigneusement et d’utiliser leurs Monsties et stratégies les plus puissants » pour en venir à bout.

Concernant le DLC payant Additional Side Story: Rudy, Tsujimoto indique que son développement « se déroule actuellement très bien », à tel point que l’équipe « envisage une date de sortie potentiellement anticipée ». Des informations complémentaires sur ce contenu seront partagées ultérieurement. « Merci de patienter encore un peu », a conclu le producteur.