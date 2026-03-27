Développé par le studio brésilien Hammer95 Studios et édité par Epopeia Games, Mullet MadJack fera son entrée sur Nintendo Switch le 30 avril 2026. Le jeu, lancé sur PC en 2024 avant de rejoindre le Game Pass en 2025, y avait accumulé près de 97 % d’avis positifs sur Steam et dépassé 800 000 téléchargements entre Steam et Game Pass. Le titre compte aujourd’hui plus d’1,8 million de joueurs toutes plateformes confondues, et a remporté le prix du Meilleur Jeu Brésilien au gamescom latam BIG Festival 2025. Sa sortie Switch coïncidera avec la tenue du gamescom latam 2026.

Le concept du jeu repose sur une mécanique aussi simple que radicale : le joueur doit éliminer un ennemi toutes les dix secondes pour rester en vie. Dans ce futur cyberpunk où l’homme et internet ont fusionné en un nouvel être nécessitant une dose de dopamine toutes les dix secondes sous peine de mort, le joueur incarne Mullet Mad Jack et doit gravir un immeuble floor par floor, face à des robots au service de milliardaires. « Nous aimons l’âge d’or des animes japonais des années 80 et 90, et nous voulons rendre hommage à cette époque magique avec ce jeu », déclare Alessandro Martinello, directeur du jeu.

Visuellement, Mullet MadJack s’inscrit dans une esthétique néon saturée, aux contrastes entre noir et couleurs vives évocateurs des animes violents et adultes de l’ère des cassettes VHS. La bande-son, inspirée du synthwave, complète cette atmosphère urbaine rétrofuturiste. Le jeu propose un mode Campagne avec des niveaux conçus à la main mais générés aléatoirement à chaque chapitre, un mode Survie en endless permettant de rivaliser avec les meilleurs temps, et une progression roguelite où chaque amélioration choisie entre les étages influe directement sur le déroulement de la partie. Des dizaines de power-ups sont disponibles, et des finitions ultraviolentes peuvent être exécutées sur les ennemis dans les moments cruciaux pour survivre.

La version Nintendo Switch conserve l’intégralité de l’expérience qui a fait le succès du titre sur les autres plateformes : combat frénétique, progression roguelite, campagne verticale où chaque étage représente un nouveau défi et où chaque seconde compte.