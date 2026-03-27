Gotcha Gotcha Games a dévoilé une teaser trailer pour un nouvel épisode de RPG Maker, la série de logiciels de création de jeux de rôle présente depuis les années 90.

La vidéo montre l’évolution du style de création 2D traditionnel de la série vers une esthétique « HD-2D », dans la lignée de titres comme Octopath Traveler, Dragon Quest I & II HD-2D Remake et Dragon Quest III HD-2D Remake. Des comptes officiels dédiés au projet ont également été lancés en anglais et en japonais. L’éditeur promet davantage d’informations dans le courant de l’année.