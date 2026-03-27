Une vidéo de comparaison graphique entre les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder est désormais disponible, à la suite de la sortie de la nouvelle édition sur la console de Nintendo.

L’amélioration principale réside dans la résolution. Sur Nintendo Switch, le jeu était limité à 720p en mode portable et 1080p en mode docké. La version Nintendo Switch 2 passe à une image native 1080p sur l’écran de la console en mode portable, et monte jusqu’à la 4K en mode docké. En ce qui concerne la fréquence d’images, elle reste plafonnée à 60 FPS — aucune option 120 FPS n’est disponible — mais les légères chutes ponctuelles observées sur Nintendo Switch devraient être corrigées sur Switch 2.

Au-delà de l’aspect technique, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park introduit également du contenu inédit : Rosalina et Co-Star Luma rejoignent le casting en tant que nouveaux personnages jouables, de nouvelles attractions multijoueur font leur apparition, des défis au Toad Brigade Training Camp ont été ajoutés, ainsi que de nouveaux boss.