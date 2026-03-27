Digital Extremes vient de publier une vidéo de comparaison graphique officielle entre les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Warframe, à l’occasion du lancement cette semaine de la nouvelle version sur la console de Nintendo.

Les améliorations techniques sont substantielles. La version Switch 2 bénéficie de textures en haute résolution, d’un éclairage amélioré, du support DLSS et cible désormais 60 images par seconde. Les temps de chargement ont également été réduits, et le jeu tire parti des contrôles souris des Joy-Con 2. Le Cross-Play et le Cross-Save sont assurés avec les versions PC, PlayStation, Xbox, iOS, Android et Nintendo Switch originale.

Les joueurs se connectant à Warframe sur Nintendo Switch 2 avant le 15 avril recevront l’Ambimanus Pack exclusif, comprenant une arme Warfan ainsi que des cosmétiques et des boosters de ressources.

Rebecca Ford, directrice créative, a commenté le lancement : « Warframe est officiellement disponible sur toutes les grandes plateformes de jeu avec le cross-play et la sauvegarde croisée complets, ce qui semble absolument fou à dire d’un jeu dans sa 13e année. »

Warframe est un jeu free-to-play de science-fiction connu pour son gameplay frénétique, ses quêtes cinématiques et ses possibilités de personnalisation étendues. Fort de plus de 85 millions de joueurs enregistrés sur l’ensemble des plateformes, le titre a considérablement évolué depuis son lancement en bêta ouverte avec un seul décor et quatre Warframes jouables, pour proposer aujourd’hui 20 planètes, quatre mondes ouverts, plus de 30 quêtes et 64 Warframes de base. La dernière mise à jour, Shadowgrapher, a introduit Follie, un nouveau Warframe aux capacités inspirées des taches d’encre de Rorschach, ainsi qu’un nouveau mode coopératif, Follie’s Hunt, dans lequel quatre joueurs affrontent Follie qui les traque à travers la carte en réagissant aux actions de l’équipe.