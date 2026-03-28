CD Projekt Red a publié ses derniers résultats financiers, offrant un aperçu détaillé de la répartition des ventes par plateforme pour son jeu phare, The Witcher 3: Wild Hunt. Les données révèlent une longévité étonnante pour la version Nintendo Switch, qui continue de tenir tête aux autres consoles près d’une décennie après la sortie initiale du titre.

Selon le rapport financier, la distribution des ventes de The Witcher 3 en 2025 montre la domination attendue de la plateforme PC, mais elle souligne aussi la persistance d’un public fidèle pour l’adaptation sur la console hybride de Nintendo.

Répartition des ventes par plateforme en 2025

La ventilation des ventes pour The Witcher 3: Wild Hunt en 2025 se présente comme suit :

PC : 55 %

PlayStation : 25 %

Nintendo Switch : 10 %

Xbox : 10 %

Ces chiffres indiquent que la version Nintendo Switch reste commercialement significative : elle affiche le même pourcentage que la Xbox et se maintient à un niveau proche de celui de l’écosystème PlayStation.

Historique des performances sur Nintendo Switch

Bien que les chiffres de 2025 témoignent d’une belle stabilité, c’est l’année suivant la sortie de ce portage que la version Switch a enregistré ses meilleures performances. Rappelons que l’adaptation sur Switch est sortie en 2019, plusieurs années après le lancement initial du jeu en 2015.

Le plus haut pourcentage de ventes jamais atteint par la version Nintendo Switch a été enregistré en 2020, avec 28 % des ventes totales du jeu cette année-là – il s’agit du meilleur score jamais réalisé par une version console individuelle. Par ailleurs, la version Switch a de nouveau été la console la plus vendue en 2022, devançant les parts respectives des versions PlayStation et Xbox durant cette période.

Contexte technique et accueil commercial

D’un point de vue technique, la version Nintendo Switch fonctionne avec des spécifications inférieures à celles des versions PlayStation et Xbox. Le portage, bien que jugé compétent – il proposait l’expérience complète du monde ouvert en format portable – présentait inévitablement des compromis en matière de qualité graphique et de performances par rapport aux consoles de salon et au PC.

Malgré ces limitations techniques, l’intérêt des joueurs pour cette édition portable est resté constant. CD Projekt Red avait déjà indiqué par le passé être très satisfait des ventes du jeu sur la console de Nintendo, soulignant que ce portage avait permis d’élargir le cycle de vie du titre et de toucher un public spécifique en quête de mobilité.

Les ventes constatées en 2025 confirment que la version Nintendo Switch s’est imposée comme un titre de fond de catalogue durable, porté par la large base installée de la console et par la popularité jamais démentie de The Witcher 3: Wild Hunt.