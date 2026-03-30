Nintendo vient d’ajouter un filtre Nintendo Switch 2 sur l’eShop, permettant aux utilisateurs de trier les résultats de recherche par plateforme. Là où trouver précisément ce que l’on cherche sur la boutique en ligne de Nintendo pouvait parfois relever du parcours du combattant, il est désormais possible de sélectionner explicitement si l’on souhaite afficher les jeux disponibles sur Nintendo Switch, sur Nintendo Switch 2, ou sur les deux. La navigation sur le storefront s’en trouve ainsi simplifiée, notamment pour les joueurs qui veulent s’assurer rapidement de l’existence d’une version Switch 2 d’un titre donné avant de l’acheter.

Cette mise à jour, aussi discrète soit-elle, répond à un besoin concret. Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, la coexistence des deux catalogues au sein d’un même eShop rendait la distinction entre les versions disponibles peu intuitive. Le nouveau filtre de plateforme corrige directement ce point de friction en donnant la main à l’utilisateur dès la phase de recherche.

Cette évolution va dans le bon sens, mais elle ne sera pleinement satisfaisante que si Nintendo étend ce filtre Switch 2 à l’ensemble des pages de l’eShop — pages d’accueil, sélections éditoriales, tops de ventes et recommandations algorithmiques incluses. L’enjeu dépasse le simple confort de navigation : une séparation claire et généralisée entre les deux catalogues serait aussi l’occasion de tourner définitivement la page sur le slopware qui a progressivement engorgé l’eShop de la Switch première du nom, au détriment de la visibilité des titres de qualité. La Switch 2 mérite un environnement éditorial à la hauteur de ses ambitions.