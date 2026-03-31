À l’occasion de son 24e anniversaire, NT met en place une programmation spéciale tout au long du mois d’avril. Comme chaque année, l’événement s’articule autour d’animations quotidiennes, de rendez-vous communautaires et de tournois, avec une volonté claire : proposer un mois complet d’activités à destination des joueurs.

Dès le 1er avril et jusqu’à la fin du mois, un calendrier de l’avent version printemps est proposé avec, chaque jour, un jeu ou un accessoire Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à remporter. Cette mécanique quotidienne constitue le fil rouge de l’événement, avec une distribution de lots étalée sur l’ensemble du mois.

Le lancement des festivités se fera également hors ligne, avec une séance spéciale organisée le mercredi 1er avril au cinéma Kinepolis de Lomme à l’occasion de la sortie du film Super Mario Galaxy. Une seconde animation est prévue le dimanche 5 avril de 9h à 12h, autour du film, avec une orientation plus spécifique vers le jeune public.

En parallèle, NT proposera une série de tournois chaque samedi du mois d’avril. Le coup d’envoi sera donné le 4 avril avec Mario Tennis Fever, dans un format à double élimination avec un set unique de six jeux, personnages, terrains et équipements libres. Le 11 avril, Street Fighter 6 prendra le relais avec un format FT2 en double élimination, accessible quel que soit le support grâce au cross-play.

Le 18 avril, Mario Kart World sera à l’honneur avec une compétition structurée en deux phases : une phase qualificative suivie d’une phase finale, avec quatre courses par session et un nombre de qualifiés ajusté en fonction des participants. Enfin, un tournoi autour de Pokémon Champion est prévu le 25 avril, même si les modalités précises seront communiquées ultérieurement.

L’ensemble des informations pratiques relatives aux tournois sera diffusé via le serveur Discord et lors des diffusions en direct. Une règle de présence stricte sera appliquée : tout participant absent après trois appels sera disqualifié. Le respect entre les joueurs est également une condition essentielle de participation.

Le point culminant de cet anniversaire interviendra le 14 avril, avec un stream spécial organisé tout au long de la soirée. D’autres annonces sont également prévues, notamment autour de la plateforme de financement participatif Tipeee.