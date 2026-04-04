Nullstar: Solus fixe sa date de sortie sur Nintendo Switch et dévoile une nouvelle bande‑annonce

Nullstar: Solus arrive officiellement sur Nintendo Switch le 16 avril 2026, comme l’ont annoncé aujourd’hui indie.io et Smash Attack Aus. Le jeu, présenté l’an dernier, devait initialement sortir en 2025, ce qui confirme qu’il a connu un décalage avant de finaliser son lancement.

Nullstar: Solus est décrit comme un precision platformer où la vitesse est centrale. Le joueur pilote un drone lancé dans des chambres et couloirs oubliés, envahis par la végétation, au milieu de dangers anciens et de mécanismes abandonnés. L’objectif est d’atteindre la source d’énergie la plus puissante qui existe, au cœur d’un monde mourant.

Le jeu s’appuie sur le Nullstar Protocol, un contexte où, lorsqu’un monde s’effondre, son « nullstar » attire des groupes corporatifs prêts à dépecer les ruines. Solus fait partie des drones envoyés à la surface pour retrouver ce noyau énergétique au milieu des vestiges d’une mégastructure issue d’une civilisation disparue.

Le joueur doit guider Solus dans un labyrinthe métallique en décomposition, affronter des reliques encore actives et atteindre le nullstar avant les autres drones. Le système de déplacement repose sur la capacité à se mouvoir dans toutes les directions, avec une maîtrise fine du Flight Path System : couper certains propulseurs pour gagner en vitesse, ou au contraire les utiliser pour freiner et réussir des virages extrêmement serrés. Le jeu revendique un rythme rapide, un risque permanent et une logique de performance où chaque seconde compte.

Les performances du joueur influencent directement la progression : de meilleurs temps rapportent davantage de decryption points, permettant d’en apprendre plus sur l’univers de Nullstar. Le contenu inclut 80 niveaux répartis sur cinq mondes, au sein des ruines d’une ancienne civilisation, avec des secrets, des défis évolutifs et des traces d’un passé mystérieux. Chaque niveau est conçu à la main par des artistes et des level designers travaillant conjointement, et l’ensemble est accompagné d’une bande‑son sombre signée Amelia Jones (Hollow Knight) et Mariya Anastasova (Baldur’s Gate 3).

Dean Baron, membre de Smash Attack Aus, a expliqué que le projet avait débuté en 2024 comme une manière de renouer avec des objectifs personnels en développement de jeux. Il souligne que Nullstar est devenu une aventure collective réunissant des créateurs du monde entier, et le décrit comme une « love letter to games » de l’équipe. Il conclut en s’adressant aux joueurs : « Remember pilots. Be. Faster. »

Viscerafest précise sa sortie consoles et détaille son contenu

Fulqrum Publishing, Acid Man Games et Fire Plant Games ont confirmé l’arrivée de Viscerafest sur PlayStation 5 et Xbox Series le 9 avril, suivie d’une sortie sur Nintendo Switch à une date ultérieure. Le titre avait d’abord été lancé en accès anticipé sur PC via Steam le 20 mai 2021, avant une version complète publiée le 14 avril 2025.

Viscerafest est présenté comme un arena first-person shooter science‑fantasy centré sur une campagne solo. Le joueur incarne Caroline, une mercenaire psychopathe déterminée à épouser son compagnon, Athens Fetter, malgré des moyens financiers limités. Une opportunité se présente lorsqu’un warlock nommé Cromune se retrouve avec une prime importante sur la tête. Le récupérer ne sera pas simple : Cromune est protégé par une armée, dont une partie des forces de l’U.S.C. (United Scientific Conglomerate) dirigée par le Dr Mortice. Le jeu met en scène cette confrontation directe, décrite comme un carnage total.

Les développeurs mettent en avant des niveaux conçus à la main, remplis de secrets, de cartes‑clés, d’énigmes et d’objectifs variés. Les environnements vont d’une station spatiale en orbite terrestre à des zones situées au‑delà de la réalité. L’arsenal comprend neuf armes uniques, allant de modèles classiques comme le double canon Bunker Buster à des options plus atypiques comme le Plague Rifle ou le Pung Cannon.

Le bestiaire dépasse les 27 types d’ennemis et inclut jusqu’à sept boss, des soldats de l’U.S.C. aux créatures incompréhensibles comme le Maledict ou les Soul Hunters. Chaque niveau introduit de nouveaux adversaires, modifiant les schémas d’attaque et les comportements pour renforcer la difficulté.

La gestion des ressources est un élément central : munitions, santé et armure doivent être équilibrées en permanence pour survivre. Le déplacement repose sur une vitesse extrême, combinant bunny hopping, dashs successifs et contrôle aérien poussé, permettant d’esquiver les projectiles et de maintenir un rythme très élevé.

Le jeu propose également de nombreux objets à collecter, permettant de débloquer des modificateurs de gameplay et des cheats, comme Viscerahot, qui ralentit le temps lors des sauts, ou Oops All Cultists, qui remplace les ennemis par des unités occultes à hitscan. Des clés Cypher et d’autres bonus viennent compléter ces options.

L’univers du jeu inclut une chronologie située en 3796, où Caroline poursuit sa mission dans un contexte de violence extrême et de motivations personnelles. L’ensemble du contenu présenté par Fulqrum Publishing et les équipes de développement met en avant une expérience centrée sur la vitesse, l’agressivité et la variété des situations.

Skautfold: Moonless Knight arrive sur Nintendo Switch la semaine prochaine

Skautfold: Moonless Knight sera disponible sur Nintendo Switch le 9 avril 2026, au prix de 14,99 €, comme l’ont annoncé Red Art Games et Pugware. Le jeu rejoindra également PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One à la même date. Le titre avait d’abord été lancé en accès anticipé sur PC via Steam le 28 décembre 2019, avant une sortie complète le 4 mars 2020.

Skautfold: Moonless Knight est un Metroidvania ancré dans l’univers Lovecraftien de la série Skautfold. Le joueur incarne Gray, le 2e Chevalier de l’Empire Angélique de Britannia, envoyé en mission diplomatique au sein du Dawn Empire of Japan. La situation dégénère immédiatement lorsque des cultistes Lunatics déclenchent un coup d’État religieux, mettant en péril l’Empereur japonais et les envoyés d’Eleanor. Gray doit alors explorer le Palais Impérial Oda, négocier avec ses factions et assurer la survie de l’Empire.

L’histoire s’inscrit dans la continuité de Shrouded in Sanity, Usurper et Into the Fray, tout en restant accessible aux nouveaux joueurs. Le jeu conduit à la conclusion de la saga Skautfold, avec une intrigue centrée sur les secrets de la famille impériale et du premier God Emperor.

L’exploration repose sur un monde semi‑ouvert, composé d’un unique environnement interconnecté. Le joueur forge son propre chemin, découvre des raccourcis, des boucles et des zones secrètes, affronte les boss dans l’ordre de son choix et revient dans les zones précédentes grâce aux Relics acquises. Ces reliques permettent aussi bien de progresser dans le monde que d’enrichir les options de combat, avec des outils tels qu’un grappin, un arc à flèches infinies, la capacité d’invoquer un vampire de feu ou encore la téléportation instantanée.

Le jeu met en scène de nombreux éléments à collecter : familiers, soldats mourants à secourir, Yth stones, caches d’argent, pugs ninjas dissimulés et horreurs Eldritch se faisant passer pour des trésors.

Le système de combat repose sur une refonte du Guard System introduit dans Usurper. Les perfect blocks et les esquives bien synchronisées permettent de créer des ouvertures qui ignorent la garde ennemie. Toute erreur entraîne un effet boule de neige : les dégâts subis réduisent la garde maximale, un principe qui s’applique également aux adversaires. Les Vitae Injections de Waltham Industry servent à restaurer la santé ou à la surcharger temporairement pour augmenter les dégâts ou encaisser des attaques difficiles à éviter.

Le choix des armes influence directement la stratégie : les armes lourdes récompensent la maîtrise défensive et la rupture de garde, tandis que les armes rapides exigent des manœuvres d’évitement pour exploiter les ouvertures. Le joueur peut également utiliser l’environnement à son avantage en projetant les ennemis dans leurs propres pièges, fosses ou piques.

Le système de progression repose sur l’usage : les neuf statistiques du personnage augmentent naturellement selon les actions effectuées en combat. Encaisser des coups renforce la robustesse, éviter les attaques améliore l’esquive, manier un type d’arme accroît son efficacité et réduit son coût en garde.

Table Flip Simulator fixe sa date de sortie sur Nintendo Switch

Table Flip Simulator sera disponible sur Nintendo Switch le 21 mai 2026, au prix de 14,99 €, comme l’ont annoncé PM Studios et YummyYummyTummy. Le jeu sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam à la même date. Le titre se présente comme un puzzle‑game basé sur la physique, entièrement centré sur la destruction et l’exagération comique.

Le directeur de YummyYummyTummy, Spencer Yip, explique que le projet est né de l’envie de permettre aux joueurs de se détendre en transformant les frustrations du quotidien en comédie slapstick. L’histoire débute lorsque le supérieur du personnage principal exige qu’il fasse des heures supplémentaires le jour de son anniversaire, déclenchant une aventure qui mène jusqu’à la présidence de l’Antarctique. Michael Yum, PDG de PM Studios, souligne que le jeu surprend par sa créativité, son imprévisibilité et son charme rétro, avec des situations différentes à chaque partie.

Table Flip Simulator propose une expérience où le joueur peut retourner, lancer et briser des objets dans des scénarios volontairement absurdes. Les rôles varient d’un simple barista à celui de Président de l’Antarctique, avec la possibilité de déclencher des réactions en chaîne basées sur la physique et d’expérimenter librement avec les éléments du décor. Les niveaux comportent des objectifs et des défis optionnels, qu’il s’agisse de servir des clients dans un café, d’animer une boîte de nuit ou de semer le chaos dans un bureau politique parodique.

Le jeu inclut également des combats de boss mettant en avant les mécaniques de lancer d’objets, allant d’un affrontement contre un professeur à une confrontation contre un kaiju géant. Chaque situation encourage l’expérimentation et la recherche de combinaisons destructrices pour accumuler des points.

Utawarerumono: Past and Present Rediscovered dévoile de nouveaux personnages et des détails de gameplay

Utawarerumono: Past and Present Rediscovered, attendu sur Switch 2 et PlayStation 5 au Japon le 28 mai 2026, continue de se préciser avec une nouvelle série d’informations. AQUAPLUS partage aujourd’hui des éléments inédits sur le système de combat, l’exploration, ainsi que les profils de quatre personnages : Shunrai, Raiko, Ashta et Nava. Le jeu sortira également sur PC via Steam dans le reste du monde à la même date.

Le titre introduit plusieurs figures clés. Shunrai, doublée par Yuuki Kuwahara, est la mère de Raiko et Mirai, ainsi que de Mikazuchi par adoption. Malgré son rôle familial, elle conserve une apparence étonnamment jeune. Raiko, interprété par Ryoutaro Okiayu, est un Pillar General surnommé « Raiko le Sage ». Stratège calme et méthodique, il se distingue nettement de son frère Mikazuchi. Ashta et Nava, doublées respectivement par Miho Okasaki et Maki Hanagiri, sont deux jeunes filles venues d’Arva Shulan. Ashta, l’aînée malgré sa petite taille, se montre plus rationnelle, tandis que Nava, plus grande mais plus enfantine, partage avec elle une mission secrète confiée par les Shantuura et menée actuellement à Yamato.

L’exploration bénéficie de plusieurs ajustements. Les symbol encounters évoluent : frapper un ennemi ne suffit plus pour obtenir un avantage, il faut désormais l’attaquer par derrière. Les woptors permettent de se déplacer bien plus rapidement, avec la possibilité d’éliminer instantanément certains monstres une fois certaines conditions remplies. Le fast travel gagne en liberté, puisqu’il peut désormais être utilisé n’importe où, que ce soit dans l’overworld ou au cœur d’un donjon. Le terrain est divisé en zones pouvant être conquises en éliminant un nombre défini d’ennemis, parfois sous la protection d’un Area Ruler. Une fois une zone sécurisée, les ennemis peuvent être éliminés instantanément via une attaque de terrain, tout en offrant les mêmes récompenses qu’un combat classique.

Le système de combat repose sur l’Action Ring, un anneau indiquant l’ordre des tours. Les personnages se déplacent dans le sens horaire, leur vitesse déterminant la rapidité avec laquelle ils atteignent leur tour. Les anneaux les plus proches du centre sont plus petits, ce qui accélère encore l’arrivée du tour. Il est possible de se déplacer vers un anneau intérieur en infligeant une perte de moral à un ennemi ou en utilisant la commande Move Inward en état d’Overzeal.

Le personnage de Halu occupe une place particulière. Gardien de Shunya mais aussi combattant, il peut être invoqué pour remplacer temporairement un membre de l’équipe. Son Shield, équivalent de ses points de vie, et son EP, nécessaires à ses actions, sont affichés à l’écran. Même si son Shield tombe à zéro, la bataille continue, mais Halu doit se reposer avant de pouvoir être rappelé. Il peut être amélioré chez le marchand, que ce soit pour augmenter ses statistiques ou pour apprendre de nouvelles compétences. Son système ABL permet d’activer diverses fonctionnalités en échange de Photon Capsules, comme la possibilité d’équiper un accessoire supplémentaire. Halu dispose également du ATF Program, une Armored Trance Form dont les attributs varient selon le type de corps choisi, offrant des options allant du profil équilibré aux attaques rapides.

Lost Twins 2 arrive sur Nintendo Switch le 7 mai 2026

Lost Twins 2 fera ses débuts sur Nintendo Switch le 7 mai 2026, invitant les joueurs à guider Abi et Ben dans une aventure puzzle chaleureuse où l’on réarrange littéralement le monde pour les ramener chez eux. Le jeu repose sur une progression apaisante, sans ennemis ni pression, et mise sur une atmosphère bienveillante, un level design ingénieux et une direction artistique pleine de charme.

Lost Twins 2 propose une aventure où chaque niveau se présente comme un tableau vivant que l’on peut faire glisser, échanger et remodeler pour créer de nouveaux chemins. Les puzzles s’appuient sur des interrupteurs, plateformes, portes d’eau et autres mécanismes qui transforment chaque zone en défi créatif. L’exploration conduit à des environnements variés, allant de forêts enchantées à des châteaux miniatures, avec de nombreux secrets et objets à collectionner.

Le jeu peut être parcouru en solo ou en coopération locale, permettant à deux joueurs de résoudre les énigmes ensemble. Chaque niveau introduit une idée nouvelle, sans répétition, et encourage l’expérimentation. L’absence de compte à rebours, de mort ou d’adversité renforce l’aspect relaxant de l’expérience, pensée pour tous les âges.

Les mécaniques centrales reposent sur des puzzles inventifs où l’on manipule des tuiles pour révéler des solutions inattendues. La bande‑son accompagne l’aventure avec une musique atmosphérique qui s’adapte aux moments clés du parcours. Les joueurs peuvent également découvrir des chemins cachés, débloquer des illustrations et collecter divers objets qui enrichissent la progression.