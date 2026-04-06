Le studio japonais convoque ses fans pour une présentation stratégique en secret absolu.

C’est via un tweet d’Akihiro Hino, fondateur et PDG de Level-5, qu’est tombée l’annonce : le Level-5 Vision 2026, intitulé « Takumi » (匠, terme japonais évoquant le maître artisan, le savoir-faire), sera diffusé le vendredi 10 avril 2026 à partir de 21 heures, heure japonaise (14H chez nous). La particularité de cette édition ? Un secret absolu sur le contenu. Aucun teaser, aucune indication sur les titres qui seront présentés — tout sera réservé pour le jour J. Hino promet néanmoins un contenu « passionnant pour tous les fans des œuvres de Level-5 ».

La formule Level-5 Vision est une tradition du studio : ces conférences de présentation stratégique, pilotées par Hino lui-même, constituent le principal vecteur de communication du studio pour dévoiler ses projets à venir. Le format existe depuis plusieurs années et constitue un moment attendu de la communauté, même si Level-5 a connu une longue traversée du désert après avoir été au sommet de son art à l’époque de la Nintendo DS avec des franchises comme Professeur Layton, Inazuma Eleven et Yo-Kai Watch.

Car Akihiro Hino est à la fois l’atout et le principal problème de son propre studio. Sa philosophie de développement — annoncer les jeux tôt, quitte à les repousser plusieurs fois pour atteindre la qualité souhaitée — lui a valu des années de critiques de la part des joueurs et une communication catastrophique, les fans se retrouvant à attendre des titres annoncés parfois quatre ou cinq ans avant leur sortie effective. Hino a lui-même reconnu être conscient des problèmes liés à cette stratégie, expliquant que les annonces précoces servent avant tout à séduire des partenaires commerciaux pour les projets transmédia — et non le grand public.

L’édition 2024 du Level-5 Vision avait illustré parfaitement cette tension : des jeux comme Decapolice, annoncé en février 2023 lors d’un Nintendo Direct, avaient été repoussés à 2026 au minimum, tandis que Holy Horror Mansion, successeur spirituel de Yo-Kai Watch, restait dans le flou total sur sa plateforme et sa date de sortie.

Pourtant, le vent semble avoir tourné pour Level-5. Fantasy Life i: La voleuse de temps s’est imposé comme le premier vrai succès international du studio depuis des années, dépassant le million d’exemplaires vendus dès juin 2025. Ce regain de forme donne au Level-5 Vision 2026 « Takumi » un relief particulier. Le choix du titre — « maître artisan » en japonais — semble revendiquer une montée en gamme assumée, une promesse de qualité et de savoir-faire. Ce que cachent concrètement les coulisses de cette présentation reste un mystère total, et c’est précisément ce mystère entretenu par Hino qui, pour une fois, joue en faveur du studio. Rendez-vous le 10 avril.