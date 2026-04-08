The Legend of Zelda célèbre ses quarante ans d’existence, et son influence sur l’industrie du jeu vidéo reste inégalée. Depuis sa sortie en 1986 sur NES, la franchise a marqué des générations de joueurs et de développeurs, redéfinissant les codes de l’aventure, de l’exploration et du game design. Pour comprendre l’impact colossal de cette série, nous avons compilé les témoignages de créateurs, compositeurs et professionnels du secteur, qui expliquent comment Zelda a inspiré leur travail, leurs souvenirs et leur vision du jeu vidéo.

Un héritage fondateur : la liberté et l’émerveillement

Dès son premier opus, The Legend of Zelda a révolutionné le médium en offrant une liberté inédite. Contrairement aux jeux linéaires de l’époque, il permettait aux joueurs d’explorer un monde ouvert, de choisir l’ordre des donjons et de découvrir des secrets sans guidage explicite. Jonathan Lavigne (Tribute Games), qui a découvert le jeu à six ans, se souvient : « C’était le premier jeu où l’on pouvait errer dans n’importe quelle direction et aborder les donjons dans l’ordre qu’on voulait. Avec sa musique envoûtante, ses effets sonores percutants et un monde peuplé de mystères, il m’a immédiatement captivé. » Pour Dave Oshry (New Blood Interactive), le jeu original reste « un pilier du game design, dont les principes n’ont pas pris une ride. » Il ajoute : « A Link to the Past est un jeu parfait, intemporel dans sa conception comme dans son style. La musique, en particulier, n’a jamais vieilli. »

Cette philosophie de la liberté a profondément influencé des titres modernes. Eric Barone (créateur de Stardew Valley) explique : « Zelda a popularisé l’idée d’exploration et de préfiguration : on aperçoit une zone inaccessible, mais on sait qu’on pourra y revenir plus tard avec le bon objet. C’est une sensation excitante qui donne envie de continuer à jouer. » Simon Lachance (Berzerk Studio) souligne quant à lui l’importance du level design et de la communication non verbale : « Même sans comprendre l’anglais, A Link to the Past m’a appris à décrypter les indices visuels et les mécaniques de jeu. C’est une leçon fondamentale pour tout game designer. »

Une source d’inspiration pour les développeurs

De nombreux créateurs citent Zelda comme une influence majeure dans leur parcours. Aaron Biddlecom (System Era) raconte : « À sept ans, j’ai écrit à Nintendo pour demander les droits d’adaptation en roman. Leur réponse, bien que négative, m’a encouragé à poursuivre mon rêve de devenir développeur. » Levi Schneidewind (Perfect Garbage) évoque son émerveillement devant le monde ouvert du premier opus : « Ce sentiment de découverte, avec des monstres à chaque tournant et des secrets cachés dans chaque recoin, m’a donné envie de créer des jeux capables de procurer la même émotion. »

Fabian Willis (Yarn Owl Studios) lie son attachement à A Link to the Past à un souvenir personnel : « C’était le dernier jeu que mon père m’a offert avant son décès. Le terminer plus tard a été une expérience marquante, comme un message sur la beauté des jeux. Cela m’a inspiré à devenir développeur pour créer des mondes qui touchent les autres. » Choi Ji-Won (Neowiz), directeur de Lies of P, considère la série comme « l’œuvre qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui » : « Zelda m’a appris le courage face à la peur et la joie de l’aventure. A Link to the Past reste gravé dans mon cœur pour son monde, sa musique et son frisson d’exploration. »

Des mécaniques innovantes qui ont marqué l’industrie

The Legend of Zelda a introduit des concepts devenus des standards du jeu vidéo. Michał Zbrzez´niak (CD Projekt RED) cite Ocarina of Time et son système de Z-targeting : « Verrouiller une cible avec un bouton a révolutionné les combats en 3D. Majora’s Mask, avec son cycle de trois jours et ses PNJ vivant leur propre vie, était tout aussi novateur. » Takashi Iizuka (Sega, responsable de Sonic Team) ajoute : « Le premier Zelda m’a appris l’importance de la liberté, de l’exploration et des mécaniques intuitives. Breath of the Wild est mon préféré pour son monde immense et son sens de la découverte. »

Greg Lobanov (Chicory, Wandersong) admire la capacité de la série à se réinventer : « Là où la plupart des franchises s’accrochent à des éléments superficiels, Zelda repose sur une philosophie sous-jacente riche, qui peut s’exprimer sous différentes formes. Chaque opus est une réussite, puis l’équipe repart de zéro pour le suivant. » Clint Tasker (Thorium) partage cet avis : « A Link to the Past m’a fait découvrir ce qu’était un monde ouvert avant même que le terme n’existe. Breath of the Wild m’a procuré la même sensation des années plus tard. »

Une musique inoubliable et une identité visuelle forte

La bande-son de Zelda a marqué des générations de joueurs et de compositeurs. Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder’s Revenge) explique : « Zelda a été l’une des premières séries où j’ai réalisé à quel point la musique pouvait être puissante et mémorable. Les mélodies restent gravées dans la tête des années durant. The Wind Waker est mon préféré pour son aventure maritime et la façon dont la musique lie tout ensemble. » Paula « fingerspit » Ruiz (Deconstructeam) évoque Link’s Awakening comme « le premier jeu que j’ai terminé seule, et ce sentiment d’aventure et de découverte a profondément influencé ma vision des jeux vidéo. »

L’identité visuelle de la série a également marqué les esprits. Philip Tibitoski (Young Horses) se souvient d’Ocarina of Time : « C’était la première fois que je ressentais un vrai sens de l’aventure, et aussi la première fois que je remarquais les crédits d’un jeu. Cela m’a inspiré à devenir développeur. » Matt Johnson (réalisateur) cite The Wind Waker comme son opus préféré : « C’est un jeu magnifique, dont le style visuel reste inégalé. »

Des souvenirs personnels et une communauté mondiale

Pour beaucoup, Zelda est bien plus qu’une série de jeux : c’est une expérience partagée, liée à des moments de vie. Joshua Mills (Ubisoft) explique : « Chaque Zelda est comme un temple du temps qui me ramène à des souvenirs précis. Zelda II est spécial car je l’ai rejoué en tant que jeune père, en berçant ma fille la nuit. » Patricia Summersett (voix de Zelda) décrit la série comme « un réseau de personnes, une communauté mondiale et profondément ludique. Breath of the Wild a changé ma vie et redéfini ma façon de juger les jeux. »

Al Hope (Creative Assembly) souligne l’empathie et la confiance envers le joueur qui transparaissent dans chaque opus : « Chaque énigme, chaque environnement semble conçu avec bienveillance, en faisant confiance à la curiosité du joueur. » Joakim Sandberg (Iconoclasts) évoque l’impact de Majora’s Mask : « Son ton sombre et son approche narrative m’ont marqué. Il raconte une histoire à travers son ambiance, sans tout expliquer. »

La vision de Nintendo : créativité et persévérance

Interrogés sur la longévité de la franchise, Eiji Aonuma (producteur) et Hidemaro Fujibayashi (réalisateur) mettent en avant la diversité des équipes et leur capacité à intégrer des passions personnelles dans leurs jeux. Fujibayashi explique : « Nos développeurs ont des hobbies variés, et ils transposent cette joie dans leurs créations. Cela permet de proposer des jeux uniques et diversifiés. » Aonuma ajoute : « Nous gardons nos idées en tête, même si elles ne fonctionnent pas immédiatement. Skyward Sword a introduit l’idée de descendre du ciel, qui a finalement été pleinement exploitée dans Breath of the Wild. »

Un avenir prometteur

Quarante ans après sa création, The Legend of Zelda continue d’inspirer et de surprendre. Kaname Fujioka (Capcom, Monster Hunter Wilds) salue « une série qui, malgré les changements de l’industrie, n’a jamais renoncé à construire un univers à la fois familier et merveilleux. » Yonghee Cho (Capcom, Pragmata) se réjouit des futures innovations : « Zelda continue de nous surprendre, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Pour Seiji Aoki (Sega, producteur de Virtua Fighter), le premier contact avec la série reste gravé dans sa mémoire : « Je me souviens encore de l’excitation et de l’émerveillement en découvrant le jeu sur Disk System. Des détails comme des pierres fissurées ou de l’herbe qui pousse entre elles stimulaient mon imagination. J’ai joué tard le soir, seul dans le salon éclairé par la lueur de la télévision. »

The Legend of Zelda n’est pas seulement une franchise de jeux vidéo : c’est un phénomène culturel, une source d’inspiration intarissable et un symbole de créativité. Quarante ans après sa naissance, son héritage perdure, et son influence se ressent dans chaque jeu qui ose repousser les limites de l’aventure et de l’exploration.

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