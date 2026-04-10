Holy Horror Mansion : Level-5 dévoile un nouveau teaser pour son RPG d’horreur « ghost craft »

Lors de son événement LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship, l’éditeur a présenté un nouveau teaser pour Holy Horror Mansion, un RPG qualifié de « ghost craft » annoncé en septembre 2024. Le projet, toujours en développement, met en scène une histoire d’horreur teintée d’émotion centrée sur une famille mystérieuse.

L’intrigue suit un jeune héros vivant dans un manoir situé au sommet d’un immeuble appartenant à sa grand-mère. En explorant une pièce verrouillée, il découvre un appareil photo et croise le chemin d’un fantôme, déclenchant une série d’événements tumultueux. Le jeu mêle ainsi exploration, éléments surnaturels et narration familiale.

Aucune plateforme ni date de sortie n’ont encore été officialisées. Level-5 a cependant annoncé un événement cross-média pour 2026, promettant des annonces concernant des produits dérivés et des développements médiatiques liés au titre. Le teaser diffusé lors de la présentation reste pour l’instant la seule vitrine visuelle du projet.