Tout juste annoncé pour le 2 juillet 2026, Rhythm Paradise Groove s’offre une page plus détaillée sur le Nintendo eShop, avec des captures d’écran des mini-jeux présentés (il y a déjà 1 an, rappelez-vous !) dans son premier trailer.

C’est en regardant attentivement le nom des images que l’on découvre le nom des mini-jeux présentés.

Ainsi, pour la version anglaise, ces mini-jeux se nomment comme suit :

Can Do



Fruit Flex



Germ Aerobics



Hoop Trundling



Hop Stop N Roll



Slice N Dice Kitchen (en français : Crudités découpées)



Soda Hop 2



Synchro Wings



À noter que toutes les images ont un « 1 » à la fin de leur nom (ou un « 2 » dans le cas de Soda Hop). Connaissant la série Rhythm Paradise, nous pouvons supposer que ces mini-jeux apparaitront deux fois dans le jeu complet.

Seul Hoop Trundling n’a pas de numéro, supposant qu’il n’apparaisse qu’une seule fois.

Certains mini-jeux semblent faire leur retour, comme le laisse penser l’image de couverture du jeu, où nous pouvons retrouver les personnages des mini-jeux Danse spatiale, Échanges rythmés, Tempo labo, Pince poilante, voire même Rythme tranchant (principalement issus du premier opus sur Game Boy Advance) !

Ayant visionné la première bande-annonce du jeu, nous sommes en droit de nous demander pourquoi les visuels du mini-jeu Crudités découpées ont été totalement réinventés ! L’extrait que nous avons vu il y a 1 an était-il une version Bêta ? Ou s’agissait-il d’une suite « Crudités découpées 2 », ou encore d’un style graphique propre à un Remix (ces mini-jeux qui en mélangent plusieurs en leur offrant des nouveaux visuels) ? L’avenir nous le dira.

En tout cas, le producteur du jeu Tsunku♂ n’a pas manqué de partager son enthousiasme sur X (Twitter), et nous aussi, on espère que vous avez autant hâte que nous de découvrir cette suite, plus de 10 ans après le dernier épisode, sorti sur 3DS !