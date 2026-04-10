Level-5 a confirmé lors d’une présentation récente que Professor Layton and the New World of Steam sortira à la fin de l’année 2026. Le jeu, en développement pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, sera également disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam. L’éditeur a précisé que la production avançait conformément au calendrier prévu.

L’intrigue se déroule un an après les événements de Professor Layton and the Unwound Future. Cette fois, l’aventure transporte les joueurs à Steam Bison, une ville américaine où la technologie des machines à vapeur a permis un développement fulgurant, surpassant même celui de Londres. Un incident mystérieux dans cette métropole pousse le professeur Hershel Layton et son ancien apprenti, Luke Triton, à enquêter ensemble.

Le jeu introduit plusieurs nouveaux personnages. Parmi eux, Elinora et Elida Allinston, deux sœurs jumelles issues d’une famille fortunée : la première, passionnée de mécanique, se distingue par son talent d’inventrice, tandis que la seconde, plus mature, se forme au métier d’actrice. Eggmuffin Sonder, inventeur en chef de la ville, a joué un rôle clé dans son essor technologique. Bolt Allinston, homme d’affaires influent et président du Gilded Council, incarne l’ambition derrière la croissance de Steam Bison. Le shérif Bobsley, impulsif mais dévoué à la justice, patrouille la ville à bord d’une moto à vapeur. Falcon, un aigle susceptible, survole les environs à la recherche de trésors, tandis que Mystella, une jeune femme excentrique, tient une boutique de divination et suit les énigmes non résolues par Layton et ses compagnons.

Le titre propose plusieurs nouveautés, dont un mode Coin Radar pour localiser les pièces utiles, une carte du monde interactive et un système de déplacement amélioré. Les joueurs pourront également résoudre des énigmes contribuant au développement de la ville, tandis que les scènes cinématiques adopteront un rendu entièrement en 3D. Le jeu prendra en charge la souris sur PC, PS5 et Steam, à l’exception des versions Switch.

Les énigmes, conçues par l’équipe de QuizKnock – une plateforme éducative et ludique dirigée par Takuji Izawa, alias le Quiz King de l’Université de Tokyo –, promettent d’être les plus nombreuses de la série. Le jeu inclura des fonctionnalités classiques comme les indices payants via des Hint Coins, les commandes tactiles et un bloc-notes intégré pour faciliter la résolution des casse-têtes.

La bande originale sera composée par Joe Hisaishi, tandis que la chanson thème sera interprétée par Lilas. Le titre sera disponible en neuf langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié.