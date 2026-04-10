Level-5 a officialisé le développement de Snack World Reloaded, un remake de Snack World: The Dungeon Crawl – Gold, lors de son événement LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship. Ce projet, présenté comme une refonte majeure plutôt qu’une simple remasterisation, sera disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée.

Akihiro Hino, PDG de Level-5, a précisé que ce remake bénéficierait d’améliorations substantielles en matière de gameplay, de contrôles et de narration. Selon ses déclarations, ces modifications sont suffisamment profondes pour que le jeu donne l’impression d’une expérience inédite. Les graphismes ont été retravaillés pour offrir un rendu visuel évoquant un diorama minutieusement conçu, tandis que les mécaniques de jeu et les commandes ont été affinées pour une meilleure fluidité.

Parmi les nouveautés annoncées figure un mode exclusif permettant d’incarner Chup, le protagoniste de l’anime Snack World. Ce mode inédit devrait apporter une nouvelle dimension à l’aventure, en offrant une perspective différente sur l’univers du jeu. Level-5 met ainsi l’accent sur une modernisation complète de l’expérience originale, tout en conservant les éléments qui ont défini la licence.

La série Snack World est une franchise multimédia créée par Level-5, le studio japonais derrière des licences comme Professor Layton, Yo-kai Watch et Ni no Kuni. Lancée en 2017, elle se compose principalement de jeux vidéo, mais s’étend aussi à un anime et à des produits dérivés. L’univers de Snack World est un mélange décalé de fantasy et de modernité, où les héros utilisent des objets du quotidien transformés en armes et équipements pour combattre des monstres dans des donjons farfelus.

Le premier jeu, Snack World: The Dungeon Crawl – Gold, est sorti en 2017 sur Nintendo 3DS, mais uniquement au Japon. C’est un dungeon crawler en temps réel où les joueurs explorent des donjons générés aléatoirement, affrontent des ennemis et collectent des objets appelés « Snacks ». Ces Snacks sont en réalité des versions magiques d’objets ordinaires, comme des fourchettes, des parapluies ou des téléphones portables, qui évoluent en armes et armures plus puissantes. Le jeu proposait aussi un mode coopératif local pour jusqu’à quatre joueurs et intégrait un accessoire physique, le Trejarer, un petit personnage en plastique qui interagissait avec le jeu via la réalité augmentée.

La version internationale, Snack World: Trejarers, est sortie la même année sur Nintendo Switch et mobile. Elle reprend les bases du premier jeu mais avec des améliorations graphiques et de gameplay. Cette version ajoute un monde ouvert à explorer, la ville de Trect, ainsi qu’un système de quêtes plus développé, des mini-jeux et des événements spéciaux. Le multijoueur en ligne permet aussi de jouer avec d’autres personnes à travers le monde. Le ton général de la série est léger, humoristique et parodique, s’inspirant des codes des RPG classiques tout en les détournant avec des situations absurdes et un humour décalé.

L’univers de Snack World suit les aventures d’un groupe de héros, les Trejarers, qui voyagent à travers différents mondes pour combattre des monstres et récupérer des trésors. Le protagoniste principal, Chup, est un jeune garçon qui rêve de devenir un héros légendaire, et il est accompagné d’une équipe tout aussi excentrique. L’histoire est racontée avec beaucoup d’autodérision, et les personnages sont souvent confrontés à des situations comiques ou inattendues.

En plus des jeux, la franchise s’est étendue à un anime, Snack World: The Animation, qui suit les mêmes personnages et le même univers, mais avec une narration adaptée au format télévisuel. La série a aussi inspiré des figurines, des cartes à collectionner et d’autres produits dérivés, renforçant son côté ludique et accessible.