Le Taiwan Digital Game Rating Committee a récemment ajouté à son registre une entrée pour Marvel’s Guardians of the Galaxy sur Nintendo Switch 2, suggérant qu’une version native de ce titre pourrait être en développement. Développé par Eidos-Montréal et édité par Square Enix, le jeu était sorti en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, avant d’être proposé en version cloud sur Nintendo Switch. Ce nouveau classement laisse présager une annonce officielle prochaine, bien que ni l’éditeur ni le développeur n’aient encore communiqué sur le sujet.

Marvel’s Guardians of the Galaxy plonge le joueur dans la peau de Star-Lord, leader d’une équipe de héros aussi imprévisibles qu’attachants. Le titre se distingue par son mélange d’action, d’humour et de narration interactive, où les choix du joueur influencent le déroulement de l’histoire. Acclamé pour son scénario, le jeu avait remporté le prix de la Meilleure Narration aux The Game Awards 2021, malgré des ventes en deçà des attentes.

Cette classification intervient peu après celle de Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition, également destinée à la Switch 2. Capcom n’a pas encore officialisé ce portage, mais la présence de la franchise sur la console de Nintendo n’est pas une surprise. La série Devil May Cry est déjà disponible sur Switch via l’eShop, avec les épisodes 1, 2 et 3 Special Edition. Devil May Cry 5, sorti en 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, puis en Special Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2020, marque un retour attendu de la licence sur la nouvelle itération de la console hybride.

Par ailleurs, quatre autres jeux ont récemment été classifiés pour Switch 2 sans annonce préalable : Hell is Us, Blood West, Clive Barker’s Hellraiser: Revival et UN:Me. Ces classifications, émanant de l’ESRB et du Taiwan Digital Game Rating Committee, pourraient annoncer des révélations imminentes. Aucun détail supplémentaire n’a été divulgué pour l’instant concernant ces titres.