Le jeu Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi, développé par Atlus, accueillera une collaboration exclusive avec Devil May Cry 5 à partir du 23 avril 2026 sur Nintendo Switch. Cette intégration permettra aux joueurs de rencontrer les trois chasseurs de démons emblématiques de la série Capcom – Dante, Nero et Vergil – au cœur de l’aventure. Selon les choix effectués en cours de partie, ces personnages apparaîtront comme des adversaires redoutables, engageant le joueur dans des combats exigeants où leur maîtrise du combat stylisé sera pleinement exploitée.

Les affrontements contre Dante, Nero et Vergil s’annoncent particulièrement ardus, chacun déployant des compétences uniques et des attaques puissantes directement inspirées de Devil May Cry 5. Leur défaite, bien que difficile, récompensera les joueurs par des gains substantiels. Une fois vaincus, les trois Devil Hunters rejoindront l’équipe du joueur sous forme de cartes « Jinma », offrant la possibilité d’intégrer leurs mécaniques de combat dans les batailles stratégiques du jeu.

Chaque personnage se distingue par des effets de carte reflétant fidèlement leurs caractéristiques dans Devil May Cry 5 :

Dante incarne le système « STYLISH RANK » : plus le joueur enchaîne d’attaques contre un ennemi en un seul tour, plus son rang augmente, amplifiant la puissance offensive des cartes en main.

incarne le système « STYLISH RANK » : plus le joueur enchaîne d’attaques contre un ennemi en un seul tour, plus son rang augmente, amplifiant la puissance offensive des cartes en main. Nero active l’effet « EXCEED » : en conservant sa carte en main à la fin d’un tour, son attaque peut être renforcée jusqu’à trois niveaux.

active l’effet « EXCEED » : en conservant sa carte en main à la fin d’un tour, son attaque peut être renforcée jusqu’à trois niveaux. Vergil bénéficie de « CONCENTRATION » : chaque activation d’un effet de carte combo augmente progressivement sa puissance offensive, avec un maximum de dix paliers.

En remplissant certaines conditions en combat, les Devil Hunters pourront déclencher leurs transformations emblématiques, « DEVIL TRIGGER » pour Dante et Vergil, ou « SIN DEVIL TRIGGER » pour Nero, optimisant davantage les performances de leurs cartes. Par ailleurs, leurs armes signature seront disponibles sous forme d’objets d’attaque exclusifs appelés « Divine Gear ». Les joueurs pourront ainsi obtenir :

Devil Sword Sparda (Dante), renforçant les effets de sa carte.

Red Queen (Nero), améliorant ses capacités.

Yamato (Vergil), boostant ses performances en jeu.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la sortie de Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi sur Nintendo eShop, prévue pour le 23 avril 2026. Le titre, qui transpose l’univers du jeu mobile et PC Tsukuyomi: The Divine Hunter sur Switch, bénéficiera d’une période de transition pour les joueurs existants. Ces derniers auront la possibilité de transférer jusqu’à trois cartes aléatoires issues de leur liste de favoris depuis les versions mobile et PC vers la version Switch, via un système de code unique généré après connexion. Il est à noter que Tsukuyomi: The Divine Hunter cessera d’être supporté sur mobile et PC à compter du 21 avril 2026 à 23h00 (heure du Pacifique), marquant la fin des mises à jour et du service en ligne pour ces plateformes.