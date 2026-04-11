PlaySide et Fumi Games ont communiqué les caractéristiques techniques de Mouse: P.I. for Hire sur Nintendo Switch 2, révélant que le jeu proposera deux modes graphiques distincts : un Mode Performance et un Mode Qualité, tous deux disponibles en mode docké et en mode portable.

En mode docké, le Mode Performance offre une résolution de 1080p à 60 images par seconde, tandis que le Mode Qualité monte à 1440p mais réduit la fluidité à 40 FPS. En mode portable, le Mode Performance tourne à 900p et 60 FPS, et le Mode Qualité propose quant à lui une résolution de 1260p à 30 FPS. Ces options permettront aux joueurs d’arbitrer selon leurs préférences entre fluidité et finesse d’image, quelle que soit leur façon de jouer.

Mouse: P.I. for Hire sera disponible en version numérique sur Nintendo Switch 2 dès le 16 avril 2026, à noter que le jeu ne sortira pas sur les consoles de la génération précédente, dont la Nintendo Switch originale. Les versions physiques arriveront en boutique le 10 juillet 2026, déclinées en deux éditions distinctes.

La version standard sera vendue à 29,99 € avec le jeu complet sur cartouche. Une édition collector baptisée Mouseburg Edition sera proposée à 59,99 € et regroupera un contenu particulièrement fourni :

Le jeu Mouse: P.I. for Hire en version complète

Un vinyle 7 pouces contenant quatre pistes issues de la bande originale officielle, composée par Patryk Scelina, accompagnées d’un titre inédit créé spécialement pour l’occasion par le groupe d’electro swing Caravan Palace

Un poster double face au format 340mm x 340mm, avec d’un côté une carte de la ville de Mouseburg, et de l’autre un schéma du pistolet « Micer » du personnage principal Jack Pepper

Un comic book imprimé Mouse: P.I. for Hire, accompagné de deux planches de stickers

33 cartes de baseball à collectionner inspirées du mini-jeu présent dans le titre

3 cartes postales premium aux couleurs de Mouseburg

Cette Mouseburg Edition s’adresse clairement aux fans souhaitant une expérience complète autour de l’univers du jeu, avec des objets de collection soignés qui s’inscrivent dans la continuité de l’esthétique rétro et décalée de la production.