Maximum Entertainment France, le développeur Neoludic Games, Skystone Games et Silver Lining Interactive sont heureux d’annoncer que Tiny Bookshop, le jeu de simulation et de gestion narratif, est désormais disponible en versions physiques pour PS5 et Nintendo Switch. Les fans peuvent enfin tenir entre leurs mains un petit bout de Bouquainville-sur-Mer, avec tout le charme chaleureux de leur aventure préférée dans une librairie indépendante.

Gérez une librairie itinérante, organisez vos rayons, rencontrez des habitants excentriques et découvrez les titres parfaits pour chaque client. Depuis ses débuts en version numérique, Tiny Bookshop a enchanté plus de 500 000 joueurs à travers le monde, se hissant en tête des classements de l’eShop et recevant des éloges pour sa narration sincère, son gameplay relaxant et son design enchanteur.

« Disposer d’une édition physique permet aux fans d’emporter un petit bout de cet univers chez eux, c’est un sentiment incroyablement émouvant », a déclaré David Zapfe-Wildemann, game designer chez neoludic games. « Nous espérons qu’il trouvera sa place parmi les livres préférés des joueurs – dans leur bibliothèque, là où est sa place ! »

Ces éditions physiques comprennent des bonus spéciaux pour les collectionneurs passionnés :

Un code de téléchargement de la bande originale numérique

Un code de téléchargement de l’artbook numérique

Un marque-page exclusif « Tiny Bookshop »

Laissez tout derrière vous pour ouvrir une petite librairie en bord de mer dans ce jeu de gestion narratif et cosy.

Remplissez votre petite librairie d’une variété de livres et d’objets, installez-la dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville.

Décorez votre petite librairie avec des objets. Vous voulez des plantes partout ? Ou peut-être préférez-vous un éclairage à la bougie un peu sinistre ? Chaque objet posé affecte votre clientèle et offre de nouvelles mécaniques.

Recommandez le bon livre à la bonne personneou essayez d’ouvrir ses horizons. Parfois, tout ce dont on a besoin pour un nouveau coup de cœur, c’est d’un coup de pouce !

Rencontrez les habitants excentriques de Bouquainville et aidez-les ! Ils ne mordent pas, c’est promis 🙂

Approvisionnez votre librairie en plusieurs genres pour satisfaire les habitudes de lecture des gens du coin et voyez votre clientèle augmenter. Chaque quartier de la ville attire une population un peu différente alors c’est en connaissant bien votre public que vous ferez prospérer votre librairie !

Explorez les coins pittoresques de Bouquainville-sur-Mer et apprenez à connaître la ville comme votre poche. Découvrez son histoire. Que s’est-il passé ? Et qui était vraiment Saint Bouquain ?

Découvrez des secrets, collectionnez des objets et faites grandir votre collection de timbres en explorant les moindres recoins de Bouquainville. Qui sait ce que vous découvrirez ?

Tiny Bookshop est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5.