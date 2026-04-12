Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
Pragmata – 17.0GB
Dosa Divas – 1.5GB
Under Par Golf Architect – 699MB
Switch
Tomodachi Life: Living the Dream – 6.2GB
Hyakki Fantasia Mini Game Selection Vol. 1 – 5.2GB
A Storied Life: Tabitha – 4.2GB
Gecko Gods – 2.7GB
Kamikaze Strike: FPV Drone – 2.1GB
Kletka – 1.5GB
Dosa Divas – 1.4GB
Sunrock Lake – 1.3GB
The Day I Became a Bird – 1.2GB
For Luna the Bell Tolls – 1.1GB
Before I Go – 1000MB
Princess Date Diaries: A Fairy Tale Love – 1000MB
Prince Date Diaries: A Fairy Tale Love – 1000MB
Lucky Tower Ultimate – 900MB
Train Plus Mini 1 – 897MB
Zoo Manager Simulator – 732MB
Find My Frogs – 701MB
Pixel Game Maker Series MagicalShot The AttackBump – 593MB
5omeday – 590MB
Nullstar: Solus – 575MB
Cleaning Up – 450MB
Smash it Wild – 424MB
Death by Scrolling – 414MB
Inhuman Resources: A Literary Machination – 380MB
Apocalypse Day: Survival Z – Craft & Build – 321MB
Spica Adventure – 300MB
Make It Gyoza – 254MB
Zombie Brawl Slayer – 248MB
Can You Explain It? World History Test – 244MB
2048 Boys – 241MB
Dog Jigsaw from Japan – 224MB
Fix & Flip Dream House – 220MB
Nationwide Academic Check Junior High Level – 202MB
Decollate Decoration – 200MB
Japanese Culture Literacy Test – 126MB
Without a Dawn – 120MB
Zoo Orbs – 103MB
Pengilo – 90MB
ZPF – 73MB
Cipher Monk: Ancient Calculus – 70MB
Angel Rhapsody – 57MB
Eggconsole Psycho World MSX2 – 42MB
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