Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

Pragmata – 17.0GB

Dosa Divas – 1.5GB

Under Par Golf Architect – 699MB

Switch

Tomodachi Life: Living the Dream – 6.2GB

Hyakki Fantasia Mini Game Selection Vol. 1 – 5.2GB

A Storied Life: Tabitha – 4.2GB

Gecko Gods – 2.7GB

Kamikaze Strike: FPV Drone – 2.1GB

Kletka – 1.5GB

Dosa Divas – 1.4GB

Sunrock Lake – 1.3GB

The Day I Became a Bird – 1.2GB

For Luna the Bell Tolls – 1.1GB

Before I Go – 1000MB

Princess Date Diaries: A Fairy Tale Love – 1000MB

Prince Date Diaries: A Fairy Tale Love – 1000MB

Lucky Tower Ultimate – 900MB

Train Plus Mini 1 – 897MB

Zoo Manager Simulator – 732MB

Find My Frogs – 701MB

Pixel Game Maker Series MagicalShot The AttackBump – 593MB

5omeday – 590MB

Nullstar: Solus – 575MB

Cleaning Up – 450MB

Smash it Wild – 424MB

Death by Scrolling – 414MB

Inhuman Resources: A Literary Machination – 380MB

Apocalypse Day: Survival Z – Craft & Build – 321MB

Spica Adventure – 300MB

Make It Gyoza – 254MB

Zombie Brawl Slayer – 248MB

Can You Explain It? World History Test – 244MB

2048 Boys – 241MB

Dog Jigsaw from Japan – 224MB

Fix & Flip Dream House – 220MB

Nationwide Academic Check Junior High Level – 202MB

Decollate Decoration – 200MB

Japanese Culture Literacy Test – 126MB

Without a Dawn – 120MB

Zoo Orbs – 103MB

Pengilo – 90MB

ZPF – 73MB

Cipher Monk: Ancient Calculus – 70MB

Angel Rhapsody – 57MB

Eggconsole Psycho World MSX2 – 42MB