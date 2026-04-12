Un nouveau trailer de gameplay pour The Legend of Heroes: Trails in the Sky Second Chapter (SC) met en lumière les mécaniques de combat et les ajouts apportés à cette suite très attendue. Parmi les nouveautés, la commande « Brave Rush » permettra aux joueurs d’enchaîner plus facilement les attaques, offrant une fluidité accrue lors des affrontements. Le trailer révèle également de nouvelles activités annexes, comme la pêche, la cuisine et une table de poker, ajoutant une dimension plus immersive à l’aventure.

Autre fonctionnalité notable : la possibilité de transférer une sauvegarde du premier chapitre (Trails in the Sky FC) pour débloquer des bonus exclusifs, récompensant ainsi les joueurs ayant suivi l’histoire depuis le début.

Prévu pour l’automne 2026, Trails in the Sky SC sortira sur PlayStation 5, Nintendo Switch (1 et 2) et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une édition physique annoncée pour le 31 octobre 2026 (le jeu devrait sortir avant sur l’eShop).

Trails in the Sky 2nd Chapter est un remake en 3D intégrale développé par Nihon Falcom, faisant suite directement à Trails in the Sky 1st Chapter. Le jeu utilisera le moteur Falcom Developer Kit (FDK) et bénéficiera d’une sortie mondiale simultanée en 2026 sur PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Il s’agit d’une nouveauté majeure par rapport à l’époque du jeu original, qui avait connu un écart de deux ans entre les sorties japonaise et internationale; un délai que le président de Falcom, Toshihiro Kondo, a expressément souhaité éviter cette fois-ci.

Le jeu reprend immédiatement là où Trails in the Sky 1st Chapter s’est arrêté. Après le coup d’état manqué qui menaçait le Royaume de Liberl et les célébrations d’anniversaire de la Reine Alicia, Estelle Bright se retrouve seule et perturbée par le départ mystérieux de Joshua Astray. Déterminée à comprendre ce qui s’est passé et à retrouver celui qu’elle aime, elle se lance dans une quête personnelle qui l’entraînera au cœur des secrets de l’organisation Ouroboros.

De nouveaux personnages font leur apparition, notamment :

Josette Capua, membre des Sky Bandits

Kevin Graham, chasseur d’artefacts de l’Église Septienne

Mueller Vander, Major de l’armée de l’Empire Erebonien

Julia Schwarz, Capitaine de l’armée du Royaume de Liberl

De nouveaux Exécuteurs d’Ouroboros, renforçant la menace pesant sur Liberl

Comme l’a révélé Toshihiro Kondo dans une interview accordée à AUTOMATON, Trails in the Sky 2nd Chapter a été développé en parallèle avec le remake du premier chapitre. L’annonce du jeu est intervenue seulement quelques mois après la sortie officielle de Trails in the Sky 1st Chapter, confirmant la volonté du studio de maintenir une cadence soutenue pour satisfaire les fans de la saga.