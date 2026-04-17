Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie mondiale tant attendue et acclamée par la critique de PRAGMATA™. Après des années d’attente, ce jeu d’action-aventure futuriste est désormais disponible sur PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 et PC (Steam).

Développé par le studio à l’origine des sagas Resident Evil™ et Devil May Cry™, PRAGMATA transporte les joueurs sur la Lune. L’histoire se déroule à bord d’une station futuriste qui a mystérieusement perdu le contact avec la Terre. Envoyé sur place pour enquêter, l’astronaute Hugh Williams se retrouve rapidement en difficulté, avant qu’un androïde intrigant, ressemblant à une petite fille, ne vienne à son secours. Baptisée Diana, elle se joint à Hugh pour explorer la station lunaire à la recherche d’un moyen de retourner sur Terre.

Tout au long de leur périple, Hugh et Diana sont pourchassés par une IA hostile qui contrôle le complexe, et les joueurs doivent combiner les capacités uniques de ce duo improbable pour survivre aux menaces qui les attendent. PRAGMATA propose un système de combat unique mêlant action et puzzles : Diana pirate les robots ennemis pour révéler leurs faiblesses, permettant ainsi à Hugh de les anéantir à l’aide d’un arsenal d’armes à feu. Entre deux combats, le duo peut profiter d’un répit au sein du Refuge. Dans ce havre de paix, Hugh et Diana partagent des moments touchants et peuvent échanger des matériaux collectés contre des améliorations afin de relever des défis tels que des combats contre des boss gigantesques.

« Nous attendions ce jour avec impatience depuis longtemps », a déclaré Naoto Oyama, producteur de PRAGMATA. « L’équipe de développement travaille avec passion sur ce projet depuis de nombreuses années, et la communauté nous a accompagnés à chaque étape. Cela a peut-être pris du temps, mais nous avons le sentiment d’avoir créé pour vous quelque chose de vraiment unique et spécial. Merci beaucoup pour votre soutien. Nous sommes ravis que tout le monde puisse enfin vivre aujourd’hui l’aventure inoubliable de Hugh et Diana. »

En parallèle de la version standard, une édition Deluxe est également disponible, comprenant le « Pack Varié – Refuge ». Ce pack propose des tenues cosmétiques supplémentaires, un skin d’arme, des emotes, des morceaux de musique d’ambiance supplémentaires pour le Refuge, ainsi qu’une galerie d’illustrations rares accessible dans le jeu.

Les joueurs peuvent également avoir un avant-goût de l’action palpitante qui les attend dans le jeu complet grâce à la démo PRAGMATA Sketchbook, téléchargeable gratuitement sur le PlayStation Store, le Xbox Store, le Nintendo eShop et Steam.

Une sélection de morceaux de la bande originale de PRAGMATA est désormais disponible en streaming sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal et d’autres plateformes musicales. D’autres titres issus de la bande originale complète du jeu devraient également sortir la semaine prochaine, à partir du 24 avril 2026.