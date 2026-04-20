Paris, le 20 avril 2026 –Arc System Works et TAITO CORPORATION annoncent la sortie de BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons Boosted, la mise à jour récente de BUBBLE BOBBLE SUGAR DUNGEONS afin de célébrer le 40ème anniversaire de Bubble Bobble.

Tous les joueurs possédant déjà le jeu BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons sur Nintendo Switch, PlayStation 5, et/ou Steam recevrons la mise à jour majeure gratuite de BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons Boosted le 20 août 2026.

Dans BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons Boosted, le dragon cracheur de bulles Bub se lance dans une grande aventure à travers des donjons sucrés évoluant sans cesse ! Les joueurs peuvent utiliser le pouvoir des bulles afin de vaincre leurs ennemis, créer des plateformes pour se déplacer et récupérer des trésors. Bub devient plus puissant à mesure qu’il accumule des trésors, avec de nouvelles compétences à apprendre et toujours plus de niveaux à explorer. Le tout nouveau “Castle” fait son apparition, où les joueurs pourront explorer des salles connectées à travers la carte.

Le jeu BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons est vendu avec Bubble Symphony, provenant de la version console de 1997.

Nouveautés de BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons Boosted

Dans BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons Boosted, de nouvelles fonctionnalités et des rééquilibrages ont été ajoutés pour le plaisir des joueurs.