Koei Tecmo a annoncé une révision de ses prévisions financières en prévision de sa prochaine mise à jour comptable. Le groupe anticipe une augmentation de 53,7 % de son bénéfice net, une performance attribuée aux excellents résultats de ses dernières sorties. Parmi celles-ci, Nioh 3 et Pokémon Pokopia ont particulièrement marqué le dernier trimestre fiscal, contribuant à cette réévaluation positive.

La société, connue pour des franchises comme Nioh et des collaborations avec Nintendo, avait précédemment indiqué qu’aucune révision de prévisions n’était attendue, comme en témoigne un document officiel publié sur son site. Cependant, les performances commerciales et critiques de ses récents titres ont dépassé les attentes, justifiant cette correction à la hausse. Les ventes nettes, les bénéfices d’exploitation et les profits nets devraient tous progresser.

Pokémon Pokopia, sorti sur Nintendo Switch 2, s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands succès parmi les spin-offs de la licence Pokémon. Son impact a été tel qu’il a provoqué une hausse de la valeur des actions de Nintendo. De son côté, Nioh 3 a également connu un accueil exceptionnel. Le titre a non seulement battu des records de ventes pour la série, mais il a aussi reçu des éloges unanimes de la part de la presse et des joueurs. Dom Peppiat, dans sa critique pour Eurogamer, a décrit le jeu comme « un nouveau sommet pour Team Ninja », un avis partagé par de nombreux autres médias spécialisés.

Cette dynamique positive pourrait se poursuivre pour Koei Tecmo, qui a récemment lancé le remake de Fatal Frame 2: Crimson Butterfly et prépare la sortie de Dead or Alive 6 Last Round l 25 juin prochain. Si ces titres maintiennent le même niveau de performance, l’entreprise pourrait confirmer cette tendance haussière lors de son prochain exercice fiscal.