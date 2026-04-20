Capcom a annoncé que Pragmata, son tout nouveau jeu d’action-aventure en science-fiction sorti le 17 avril 2026, a dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde en seulement deux jours. Ce résultat marque un démarrage exceptionnel pour une propriété intellectuelle entièrement originale, dépourvue de fanbase préexistante ou de reconnaissance de marque. Le titre, développé principalement par une équipe de jeunes talents de Capcom, plonge les joueurs dans un univers lunaire futuriste où ils suivent le parcours de Hugh Williams et Diana, une androïde, au sein d’un monde régi par une intelligence artificielle.

Pour compenser l’absence de licence établie, Capcom a mis en place plusieurs initiatives marketing visant à mettre en avant les particularités du jeu. L’une des mesures clés a été la sortie anticipée d’une démo jouable, permettant aux joueurs de découvrir en avant-première le mélange d’action et d’énigmes qui caractérise Pragmata. Par ailleurs, l’éditeur a appliqué sa stratégie multiplateforme en intégrant dès le lancement une version compatible avec la Nintendo Switch 2, une décision qui a contribué à élargir significativement son audience. La sortie de cette version sur la console de Nintendo au Japon en Asie est prévue pour le 24 avril.

Les performances de Pragmata sur Steam illustrent son succès initial, avec un pic de 68 000 joueurs simultanés enregistré peu après sa sortie. Ce chiffre place le jeu à un niveau comparable à celui de Street Fighter 6 et le positionne même légèrement au-dessus de titres comme Resident Evil 3 Remake ou Monster Hunter Stories 3. Pour Capcom, ce résultat est d’autant plus significatif que le studio n’avait pas lancé de nouvelle IP majeure depuis Dragon’s Dogma en 2012, soit une attente de quatorze ans.

Dans un communiqué, l’équipe de développement de Pragmata a exprimé sa satisfaction face à cet accueil. Les développeurs ont souligné que le jeu représentait un défi ambitieux pour Capcom, avec un univers et un gameplay conçus de toutes pièces. Ils se sont dits ravis que tant de joueurs à travers le monde aient adopté le titre, permettant d’atteindre ce cap symbolique du million de ventes. L’équipe a également indiqué qu’elle continuerait à travailler pour faire découvrir Pragmata à un public encore plus large.