Le studio britannique Argonaut Games, connu pour avoir ressuscité la licence Croc ces dernières années, semble désormais s’intéresser à un autre de ses anciens projets : Buck Bumble. Initialement sorti en 1998 sur Nintendo 64 en exclusivité, ce jeu de tir à la troisième personne au concept original – un bourdon armé évoluant dans un univers post-apocalyptique – n’avait pas marqué les esprits à sa sortie, malgré une bande-son mémorable.

Espérons qu’Hadra n’est rien à voir dans l’histoire…

Cette semaine, le développeur a publié sur ses réseaux sociaux une image mettant en scène le personnage principal, accompagnée du thème musical emblématique du jeu. Le message qui l’accompagne, volontairement énigmatique, indique que l’équipe « ne répondra à aucune question pour le moment » et invite les joueurs à « rester à l’écoute » pour de prochaines annonces. Le ton, teinté d’humour avec un jeu de mots autour du mot « bee » (abeille en anglais), suggère que le studio prépare effectivement quelque chose autour de cette licence.

Argonaut Games n’a pour l’instant révélé aucun détail concret sur ce que pourrait être ce retour – remake, reboot, simple clin d’œil nostalgique ou véritable suite. Le fait que le message évoque des « annonces » au pluriel laisse cependant penser que le studio pourrait avoir plusieurs projets en préparation autour de cette IP. Pour l’instant, les fans devront se contenter de spéculations, mais cette résurgence inattendue rappelle que certaines licences oubliées peuvent encore trouver un second souffle, comme ce fut le cas pour Croc.

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Buck Bumble est un jeu vidéo sorti en 1997 sur Nintendo 64, développé par Argonaut Software et édité par Ubisoft. Ce titre se distingue par son univers coloré et son gameplay axé sur l’action et l’exploration, mettant en scène un bourdon anthropomorphe nommé Buck Bumble. Le jeu propose une aventure dans un monde ouvert où le joueur incarne ce personnage atypique, doté de capacités de vol et de combat.

L’histoire prend place dans un futur proche où les insectes ont développé une intelligence avancée et vivent dans des sociétés organisées. Buck Bumble, un bourdon soldat, se retrouve impliqué dans un conflit opposant les abeilles aux guêpes, ces dernières cherchant à dominer le monde des insectes. Le joueur doit accomplir diverses missions pour sauver la ruche et rétablir l’équilibre entre les différentes espèces.

Le gameplay de Buck Bumble repose sur plusieurs éléments clés. Le personnage principal peut voler librement dans un environnement en trois dimensions, ce qui était relativement innovant pour l’époque. Les contrôles sont conçus pour offrir une grande liberté de mouvement, permettant au joueur de naviguer aisément dans les airs et au sol. Buck est équipé d’un arsenal varié, incluant des armes à feu et des attaques spéciales, pour combattre les ennemis et surmonter les obstacles.

Le jeu propose une variété de missions, allant des combats aériens aux missions d’infiltration, en passant par des courses contre la montre et des défis de précision. Les environnements sont riches et détaillés, offrant une immersion dans un monde miniature mais complexe. Les graphismes, bien que datés aujourd’hui, étaient impressionnants pour l’époque, avec des textures colorées et des effets visuels bien réalisés.

Buck Bumble inclut également un mode multijoueur, permettant à deux joueurs de s’affronter dans des combats aériens ou des courses. Ce mode ajoute une dimension compétitive au jeu, prolongeant son intérêt au-delà de la campagne solo.

Malgré ses qualités, Buck Bumble n’a pas connu un succès commercial retentissant, mais il est resté dans les mémoires des joueurs pour son originalité et son approche unique du gameplay en monde ouvert. Le jeu a également été salué pour sa bande-son, composée par des morceaux dynamiques qui accompagnent parfaitement l’action et l’exploration.