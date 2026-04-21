Plongez au cœur d’une expérience d’action-horreur cinématographique avec Alien: Rogue Incursion – Evolved Edition Part One, désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Développé par Survios, ce titre s’inscrit dans l’univers culte de la franchise Alien, offrant aux fans une aventure inédite située entre les événements des films Alien (1979) et Aliens (1986). Dans ce premier chapitre d’une saga en deux parties, incarnez Zula Hendricks, une Colonial Marine rebelle, alors qu’elle enquête sur un signal de détresse sur la planète isolée de Purdan. Ce qui commence comme une mission de routine tourne au cauchemar lorsque Zula découvre un blacksite secret de Gemini Exoplanet Solutions, envahi par des Xenomorphs assoiffés de sang.

Alien: Rogue Incursion capture l’essence même de la franchise : une tension palpable, une atmosphère oppressante et une horreur viscérale. Les Xenomorphs, redoutables et imprévisibles, traquent Zula sans relâche, exploitant chaque recoin sombre pour tendre des embuscades mortelles. Armée de son arsenal de marine et épaulée par Davis 01, son compagnon synthétique, Zula doit faire preuve de ruse, de précision et de sang-froid pour survivre. Chaque décision compte, chaque bruit peut trahir votre position, et chaque confrontation avec ces créatures emblématiques est une épreuve de survie.

Optimisé pour Nintendo Switch 2 : une expérience de jeu révolutionnaire

Cette Evolved Edition a été spécialement repensée pour tirer parti des fonctionnalités uniques de la Nintendo Switch 2. L’une des innovations majeures réside dans l’intégration des contrôles souris via les Joy-Con 2. En détachant un Joy-Con et en le posant sur une surface, le jeu bascule instantanément en mode precision mouse aiming, offrant une visée ultra-précise sans aucun réglage supplémentaire. Cette fonctionnalité, combinée aux graphismes époustouflants, au son 3D immersif et à une direction artistique fidèle à l’esthétique des films, plonge le joueur dans un univers où l’horreur et l’action se mêlent à la perfection.

L’histoire de Alien: Rogue Incursion s’inscrit dans la continuité des films, comblant le vide narratif entre Alien et Aliens tout en apportant une touche originale. Zula Hendricks, personnage inédit mais profondément ancré dans l’univers, incarne la résilience et la détermination face à l’horreur absolue. Son parcours sur Purdan révèle les sombres secrets de Weyland-Yutani et les expériences interdites menées sur les Xenomorphs, ajoutant une couche de mystère et de conspiration à l’intrigue.

Alien: Rogue Incursion – Evolved Edition Part One est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en réalité virtuelle. Que vous soyez un fan inconditionnel de la franchise ou un amateur d’action-horreur, ce jeu promet une expérience intense, immersive et fidèle à l’esprit Alien. Préparez-vous à affronter l’inconnu, à survivre contre toute attente et à découvrir pourquoi, dans l’espace, personne ne vous entendra crier. Game Over, Man.