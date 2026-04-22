Un nouveau leak concernant les personnages jouables prévus pour le contenu téléchargeable de Street Fighter 6 en année 4 circule depuis peu. La source, RnK Lucius, est connue pour avoir précédemment divulgué avec exactitude l’arrivée de Terry Bogard, Elena et M. Bison dans le jeu. Cette fois, il annonce que les prochains combattants incluraient Vega, Haggar, Gouken et surtout Tifa Lockhart, héroïne emblématique de Final Fantasy VII. Ce dernier ajout marquerait un crossover inédit entre les franchises de Capcom et Square-Enix, une première dans la série Street Fighter.

La crédibilité de RnK Lucius est renforcée par ses prédictions passées, mais il convient de rester prudent. Capcom a en effet déjà utilisé des informations erronées par le passé pour identifier les fuites internes. Les joueurs sont donc invités à considérer ces révélations comme des rumeurs non confirmées, une pratique courante dans l’industrie du jeu vidéo.

Pour l’instant, Capcom finalise le contenu de l’année 3. Les personnages Alex, C. Viper et Sagat sont déjà disponibles, tandis qu’Ingrid devrait rejoindre le roster au printemps. Street Fighter 6 est actuellement accessible sur Nintendo Switch 2 à l’échelle mondiale. Aucune annonce officielle n’a été faite concernant les ajouts prévus pour l’année 4, mais ces fuites alimentent déjà les spéculations parmi les fans.