Bandai Namco a levé le voile sur les spécifications techniques de Digimon Story: Time Stranger pour les versions Nintendo Switch et Switch 2, révélant des différences marquées entre les deux consoles. Le jeu, prévu pour juillet 2025, proposera une expérience optimisée sur la nouvelle console de Nintendo, avec des modes graphiques adaptés aux préférences des joueurs.

Comparatif technique détaillé

Nintendo Switch (version standard)

Résolution en mode TV : 1920 × 1080 (Full HD)

: 1920 × 1080 (Full HD) Résolution en mode portable : 1280 × 720 (HD)

: 1280 × 720 (HD) Fréquence d’images : Jusqu’à 30 FPS (verrouillé dans les deux modes)

: Jusqu’à 30 FPS (verrouillé dans les deux modes) 4K : Non supporté

: Non supporté HDR : Non supporté

Nintendo Switch 2

Le jeu proposera deux modes distincts sur Switch 2, offrant aux joueurs le choix entre qualité visuelle et fluidité :

Mode Qualité (Quality Mode) Résolution en mode TV : 3840 × 2160 (4K)

: 3840 × 2160 (4K) Résolution en mode portable : 1920 × 1080 (Full HD)

: 1920 × 1080 (Full HD) Fréquence d’images : Jusqu’à 30 FPS

: Jusqu’à 30 FPS 4K : Oui

: Oui HDR : Oui Mode Performance (Performance Mode) Résolution en mode TV et portable : 1920 × 1080 (Full HD)

: 1920 × 1080 (Full HD) Fréquence d’images : Jusqu’à 60 FPS

: Jusqu’à 60 FPS 4K : Non

: Non HDR : Non

Mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version Switch

Comme pour Dragon Ball Z: Sparking! ZERO, Bandai Namco offrira une mise à jour gratuite aux joueurs ayant acheté la version Switch. En lançant le jeu sur une Switch 2, ils pourront télécharger une amélioration graphique équivalente à la version native de la nouvelle console. Cette mise à jour inclura :

Des améliorations visuelles (netteté, éclairage, effets)

Une résolution optimisée (mais sans 4K ni HDR)

Découvrez ci-dessous les captures d’écran comparatives de Digimon Story: Time Stranger sur Nintendo Switch 2 et Switch (la version Switch 2 apparaît en premier sur chaque image).