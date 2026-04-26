Un jeu d’action-aventure joyeux où les joueurs peuvent former le groupe de musique ultime, transformer leurs cheveux en arme et sauver un monde coloré inspiré du folklore malgache, prévu pour l’été 2026 !

Red Raketa Studio et New Tales sont prêts à faire du bruit avec Kalanoro [ka-la-nour], un jeu d’action-aventure haut en couleur inspiré du folklore malgache, mêlant plateforme, combat et narration rythmée par la musique dans un voyage aussi joyeux que chaotique.

Dévoilé en amont de sa sortie prévue à l’été 2026 sur Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch, Kalanoro invite les joueurs à embarquer pour un road trip musical unique en son genre, où sauver le monde pourrait juste vouloir dire : monter le meilleur groupe de tous les temps.

Sauver le monde. Monter un groupe. Facile.

Bienvenue à Lemuria, une île vibrante placée sous le règne pas vraiment chill de la sorcière Raneny, qui a décidé, comme si la dictature ne suffisait pas, d’organiser un concert en son honneur réunissant les plus grands artistes de l’île.

Les joueurs incarnent Kalakely, un petit Kalanoro tout doux issu du folklore malgache, une héroïne choisie malgré elle par une prophétie plus que discutable afin de sauver les terres de Lemuria.

Armée de pouvoirs mystiques, et de quelques objets du quotidien étonnamment efficaces, Kalakely se lance dans une aventure déjantée à travers Lemuria pour recruter des musiciens légendaires, former un groupe et renverser la tyrannie… concert après concert.

Cheveux au vent aujourd’hui. Plus d’ennemis demain.

Dans Kalanoro, les joueurs passeront des phases de plateforme aux combats, puis à la formation de leur groupe, au fil d’un road trip musical inattendu pensé pour offrir un concentré de bonnes ondes.

Les joueurs traverseront des biomes chatoyants, esquiveront des pièges industriels et progresseront à travers des niveaux conçus sur mesure, axés sur le mouvement, les dangers et le rythme. En chemin, ils combattront grâce à leurs capacités capillaires et à tout ce qui leur tombe sous la main, pantoufles et poêles à frire incluses. Les combats de boss s’inscrivent dans cette même dynamique, avec une approche plus groovy et théâtrale qui reflète le joyeux chaos propre à Kalanoro.

Au fil de votre progression, les joueurs débloqueront de nouvelles compétences, affineront leur style de jeu et s’imprégneront de ce savant mélange de « joyeux chaos » et de liberté créative qui fait la particularité du jeu.

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Un road trip musical pas comme les autres

Mais le combat ne représente qu’une partie de l’aventure. En parcourant Lemuria, les joueurs sauveront des artistes lémuriens excentriques afin de faire grandir le groupe et sa popularité, étape après étape.

Sillonnant les routes à bord d’un vieux taxi-brousse rouillé, qui fera office à la fois de base et de bus de tournée, entre deux temps forts, les joueurs devront renforcer les liens avec leurs nouveaux compagnons à travers des mini-jeux, veiller au bon moral du groupe et préparer leur prochaine grande performance.

À mesure que le groupe s’agrandit, le voyage révèle la véritable essence de Kalanoro : une rébellion feel-good portée par une énergie collective, la créativité et une setlist redoutablement efficace.

Cette aventure musicale prend vie grâce à une bande-son réunissant des artistes malgaches de talent tels que Denise, Jyeuhair et Marco Klarck, qui se sont investis dans le projet avec une véritable générosité et contribué à en façonner l’esprit.

Une célébration de la culture malgache

Au cœur de Kalanoro se trouve un vibrant hommage au folklore, à la musique et à la culture artistique malgaches. Situé dans un univers fictif haut en couleur, le jeu mêle influences traditionnelles, un ton moderne et ludique, sublimé par des visuels dessinés à la main et une animation dynamique propulsée par Unreal Engine.

Derrière ce projet se trouve Red Raketa Studio, une équipe de développeurs indépendants basée à Madagascar. Fondé en 2021, le studio réunit une nouvelle génération de talents malgaches dont la voix et la vision contribuent à donner à Kalanoro son identité si singulière.