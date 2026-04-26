Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Amnesia: Rebirth – 20.0GB
- MotoGP 26 – 19.3GB
- Total Chaos – 6.9GB
- Bandit Trap – 2.8GB
Switch
- MotoGP 26 – 9.2GB
- Dracamar – 4.4GB
- Demon Huntress – 3.9GB
- Perennial Dusk: Kinsenka – 3.9GB
- Dear Mirror Flower – 3.9GB
- Magin: The Rat Project Stories – 3.4GB
- Mullet Madjack – 2.9GB
- SCP Extraction Protocol – 2.4GB
- Moomintroll: Winter’s Warmth – 2.0GB
- Winx Club: The Magic is Back – 1.7GB
- Monster Crown: Sin Eater – 1.5GB
- Zombie Hearts: Turn the Undead into Anime Boys – 1.5GB
- Zombie Hearts: Turn the Undead into Anime Girls – 1.5GB
- Ninjam – 1.3GB
- Harvest Cafe – 1.1GB
- Dungeon Clawler – 1.0GB
- Lord Ambermaze – 881MB
- Quartet – 691MB
- Escape game R00M12 – 671MB
- Geo Brain Boost 50 U.S. States Silhouette Quiz – 556MB
- CyberBlocker Complete Edition – 540MB
- Survivor Legion – 530MB
- Picross S Konami Antiques Edition – 450MB
- R-Type DX: Music Encore – 450MB
- Elementallis – 444MB
- Trick Room Mysteries – 426MB
- Aha More Photo Spot-the-Difference – 411MB
- So Quirky: Puzzle Escape Game – 351MB
- The Shocking World Mysteries – 317MB
- Horticular – 300MB
- Quiz: Don’t Lose to a Kid – 282MB
- Your True Nature Test – 249MB
- Dragon Snack: From Ice to Ember – 236MB
- Tiny Auto Knights – 200MB
- Hidden Horror Photo Exhibition – 165MB
- Your Hidden Side Test – 144MB
- Opaloid Kingdom – 143MB
- Ultimate Romance Test – 137MB
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