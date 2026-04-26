The Hundred Line: Last Defense Academy fête son premier anniversaire avec une série d’annonces excitantes, incluant une adaptation en manga, une pièce de théâtre et un livre de setting officiel. Cependant, malgré ces développements prometteurs, un point crucial reste en suspens pour les joueurs francophones : le jeu n’est toujours pas traduit en français, et ce, malgré des promesses initiales qui semblaient indiquer une localisation future.

Aniplex et TooKyo Games ont profité de cet anniversaire pour dévoiler plusieurs projets dérivés, renforçant l’univers du jeu :

Un manga en préparation Début de la sérialisation prévu pour l’ hiver 2026 sur Manga UP!

sur Manga UP! Scénario de Tsukueni et dessins de Ejeu

et dessins de Une opportunité pour les fans de découvrir l’histoire sous un nouveau format, mais toujours sans garantie de traduction française. Une pièce de théâtre : Extreme Selection Theater HUNDRED LINE -Final Defense Academy- Jouée du 8 au 16 août 2026 au Tennozu Galaxy Theater à Tokyo

au Tennozu Galaxy Theater à Tokyo Plusieurs routes narratives basées sur les fins du jeu, avec une conclusion inédite

Distribution incluant Shin Tamura dans le rôle de Takumi Sumino

dans le rôle de Takumi Sumino Un billet premium offrira un roman préquelle supervisé par Kazutaka Kodaka (créateur de Danganronpa) Un livre de setting officiel Détails inédits sur les personnages et l’univers du jeu

Une mine d’informations pour les fans, mais toujours en japonais uniquement.

Le problème persistant : l’absence de traduction française

Malgré ces annonces, The Hundred Line: Last Defense Academy reste inaccessible aux joueurs non anglophones, et ce, alors que :

Le jeu est disponible sur Nintendo Switch et PC (Steam) avec un démo gratuit (compatible avec la sauvegarde finale).

avec un (compatible avec la sauvegarde finale). Les développeurs avaient évoqué, lors de la sortie, une possible localisation future, sans jamais concrétiser cette promesse.

D’autres titres du même éditeur (comme Danganronpa) ont bénéficié de traductions en français, laissant espérer un traitement similaire.

(Source : Famitsu, via les annonces officielles d’Aniplex et TooKyo Games.)