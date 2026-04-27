Vous pensiez en avoir fini avec le million-seller de Kenny Sun et ses amis, le roguelite (re)bondissant BALL x PIT ? QUE NENNI ! La Shadow Update est disponible maintenant, gratuitement pour quiconque possède le jeu. 2 nouveaux personnages, 11 béboules et tout un tas de trucs cool vous y attendent

11 béboules inédites dont certaines peuvent manipuler le temps, glacer les ennemis ou se téléporter de manière aléatoire autour d’eux.

2 nouveaux personnages jouables : la Dérobée, un ninja redoutable qui passe inaperçu auprès de ses ennemis à courte distance et le Tunnelier, une mineur dont les béboules ne s’arrêtent pas au bord de l’écran et ressortent de l’autre côté.

4 nouveaux passifs dont la chaotique Rapière Blindée, qui voit les dégâts de chaque boule augmenter en fonction du nombre de béboules et d’ennemis présents sur le champ de bataille. La Flèche du Destin vous immunise contre les projectiles et riposte d’une salve de petites béboules lorsque vous êtes touché.

Un nouveau bâtiment à construire dans sa base : le Hall de Guilde vous permet de reroll les améliorations de personnages choisies au préalable.