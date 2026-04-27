Le jeu Cars 3: Driven to Win a été retiré du Nintendo Switch eShop sans explication officielle de la part des éditeurs ou de Nintendo. À partir de maintenant, les joueurs souhaitant acquérir ce titre devront se tourner vers les copies physiques disponibles sur le marché.

Cars 3: Driven to Win propose une expérience de course dynamique mettant en scène des personnages emblématiques de l’univers Cars, tels que Lightning McQueen, Cruz Ramirez et Jackson Storm. Le jeu permet aux joueurs de s’affronter sur des circuits variés en utilisant des mécaniques de conduite axées sur les cascades et les défis compétitifs.

Parmi les fonctionnalités du jeu, les joueurs peuvent s’entraîner pour améliorer leurs compétences de conduite, participer à des défis ou simplement profiter d’une conduite libre pour explorer les pistes. Le titre met l’accent sur les figures acrobatiques et les cascades aériennes, permettant aux joueurs de marquer des points en réalisant des enchaînements spectaculaires. Différents power-ups sont également disponibles pour éliminer les karts adverses et maximiser les scores.

Le mode multijoueur permet de défier ses amis ou sa famille pour déterminer qui sera le champion ultime. Les joueurs peuvent également s’affronter contre des personnages contrôlés par l’IA, dont Lightning McQueen et son équipe, pour tester leurs compétences dans des courses intenses. Le jeu propose également un système de records, incitant les joueurs à battre leurs meilleurs temps pour établir de nouveaux records personnels.