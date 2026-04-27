L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. a annoncé le lancement d’une bêta ouverte officielle pour l’action RPG à venir Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. Le jeu sortira le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®.

La bêta ouverte a pour objectif de tester la stabilité du réseau et les performances du jeu sur toutes les plateformes prises en charge. En plus de tout le contenu proposé lors de la précédente bêta fermée, les invocations, des alliés précieux pouvant être invoqués au combat, seront également disponibles pour la première fois.

Cygames a également annoncé la sortie d’une vidéo de présentation spéciale qui résume l’intrigue de Granblue Fantasy.

À propos de la bêta ouverte de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok :

Durée : Du 24 avril à 9h00 au 27 avril à 8h59

Du 24 avril à 9h00 au 27 avril à 8h59 Disponibilité du préchargement : À partir du 23 avril à 9h00

À partir du 23 avril à 9h00 Site officiel : https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/obt​/

À noter : Cette version bêta a pour but de tester la charge du réseau et les performances du jeu. Ce dernier étant encore en cours de développement, les joueurs pourront rencontrer des bugs, des problèmes de connexion, des ralentissements ou des plantages.

Quatre quêtes seront disponibles pendant la bêta ouverte. Une fois les trois premières complétées, la quatrième quête, Flamboiement de Sephira, sera débloquée. Le nouveau système d’invocation sera disponible dans cette quête, tout comme le « Primal Burst », une version améliorée du « Chain Burst » qui nécessite une coordination parfaite de la part du groupe pour être activé. De plus, à l’instar de la bêta fermée, le personnage inédit Béatrix sera à nouveau jouable.

La bêta ouverte prendra en charge le mode multijoueur en ligne ainsi que le cross-play.